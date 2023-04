Colo Colo e Del Valle são os primeiros classificados do Futebol Society da Caldense

Poços de Caldas, MG – Na última segunda-feira (03) foi iniciada a fase eliminatória do Campeonato Interno de Futebol Society da Caldense. O time do Colo Colo enfrentou o Pumas na primeira partida que aconteceu às 19:15. Às 20:40, Del Valle e Peñarol entraram em campo para disputar a segunda vaga da semifinal.

O primeiro jogo começou favorável para o Colo Colo, que conseguiu um placar elástico durante o primeiro tempo. Na segunda etapa os atletas do Pumas se encaixaram no jogo e conseguiram se aproximar no placar, porém não foi o suficiente para impedir a classificação do Colo Colo, que encerrou a partida vencendo por 6 a 4.

“O nosso time jogou muito bem. Sofremos um pouquinho no segundo tempo, mas conseguimos fazer o sexto gol e ter mais tranquilidade. Agora é se preparar para a semifinal”, disse Pig, capitão do Colo Colo.

O segundo jogo da noite também foi muito acirrado. O forte ataque das duas equipes manteve a partida em alto nível do início ao fim e o equilíbrio dos times também foi visto no marcador. Os atletas do Del Valle conquistaram a vaga na fase seguinte vencendo a partida por apenas um gol de diferença diante do Peñarol. 6 a 5 foi o placar final.

Renan Muniz

A.A.Caldense