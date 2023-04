Doações de Brinquedos

Madeiras apreendidas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) terão um novo destino nesta Páscoa. Elas foram transformadas em brinquedos pedagógicos pelos custodiados do Presídio de Lavras, no Sul de Minas (foto), que serão destinados a crianças carentes de várias localidades do estado. Ao todo, cerca de 1.200 itens foram produzidos no primeiro trimestre deste ano e farão a diferença na vida da garotada. Quinze detentos que trabalham na oficina de marcenaria da unidade fabricaram brinquedos pedagógicos para distribuição a entidades assistenciais que atendem crianças em situação de vulnerabilidade social. (Jornal Andradas Hoje – Andradas)

Araguari

Uma nova pesquisa de preços de combustíveis, nesta semana pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon Araguari, apontou um aumento na média geral dos preços da gasolina comum, da gasolina aditivada, e do etanol. Já os preços do diesel comum e do diesel S10 abaixaram. Conforme os dados apresentados na pesquisa, o valor médio do litro da gasolina comum é R$5,23; a gasolina aditivada custa em torno de R$5,35. O preço médio do litro de etanol é R$3,78. O valor cobrado pelo diesel comum é aproximadamente R$5,64; já o diesel S10 está em torno de R$5,82. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

Governador Valadares

Pequenos produtores do distrito de Goiabal, na zona rural de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, estão comercializando iogurtes caseiros no Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae). A unidade de produção de iogurte possui registro do Serviço de Inspeção Municipal (SIM), desde 2019, mas somente em 2022, com a orientação da Emater-MG, eles conseguiram comercializar a produção pelo Pnae. Para o primeiro edital conjunto do Pnae, os agricultores podem participar do programa com condições de entregar 3.630 litros, rendendo um total de R$ 62.073,00. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Araxá

O Colégio São Domingos, mais uma vez, assume a vanguarda em Araxá e região ao abordar, de forma sistemática, uma questão desafiadora: o bullying – palavra de origem inglesa que se refere a atos de intimidação e violência física ou psicológica. O advogado Luiz Flávio Martins, especialista no assunto, foi convidado pelo CSD para uma roda de conversa com alunos do 6º Ano do Ensino Fundamental Anos Finais ao Ensino Médio e seus respectivos pais e responsáveis. Estudantes e responsáveis participaram ativamente do debate, com perguntas e sugestões. (Jornal Correio de Araxá – Araxá)

Belo Horizonte

Elaborado pelo Instituto Trata Brasil, em parceria com GO Associados, a 15° edição do Ranking do Saneamento, que analisa os 100 maiores municípios do país, através dos indicadores do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, aponta que Belo Horizonte, ao lado de Anápolis (GO), apresentou a maior variação negativa, se comparado com o estudo de 2022. A capital mineira teve pioras de 0,47 e de 0,50 ponto porcentual nos indicadores de atendimento total e urbano de água, respectivamente. O principal tópico que demonstrou declínio foi no de ligações de água, sofrendo uma redução de 53,65 pontos percentuais. Além disso, pioraram todos os três itens relacionados a perdas de água. (Edição do Brasil – Belo Horizonte)

COLUNA MG -Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br