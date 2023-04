Operação da PM apreende menor e drogas próximo a escola Edmundo Cardilo

Poços de Caldas, MG – A Polícia Militar relizou com êxito uma operação policial na tarde desta quarta- feira (5), na Rua Coronel Virgílio Silva, nas proximidades da escola Edmundo Cardilo. A ação foi coordenada pelo Tenente Filipe, acompanhado pelo Sargento Gomes, Sargento Franco e Cabo Souza, com o apoio do Sargento Barbosa e Cabo Márcio Henrique, ambos do Tático Móvel.

Durante a operação, um menor foi apreendido na prática de tráfico de drogas, sendo encontradas com ele sete buchas de maconha e cinquenta pedras de crack, além de uma quantia em dinheiro de R$ 129,00, supostamente obtida com a venda dos entorpecentes.

O menor e todo o material apreendido foram encaminhados à delegacia de polícia local para registro da ocorrência.