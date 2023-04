Polícia Militar prende homem condenado a mais de 18 anos de reclusão

Poços de Caldas, MG – A equipe ROCCA da Polícia Militar agiu com sucesso na prisão de um homem condenado a mais de 18 anos de reclusão por tráfico de drogas e roubos. As informações sobre a localização do indivíduo foram colhidas por sistemas de informação, o que permitiu que a equipe da polícia conseguisse interceptar o veículo que o homem estava conduzindo, um Prisma branco, próximo à UPA na zona leste da cidade.

A. V., de 43 anos, foi abordado e preso com mandado de prisão em aberto. Ele foi encaminhado à justiça para cumprir sua pena. A ação foi realizada pelo ACO – 29 BPM.