Polícia Militar Rodoviária lança em Poços de Caldas a Operação Semana Santa

Poços de Caldas, MG – A Polícia Militar de Minas Gerais realizou nesta quinta-feira, dia 06 de abril de 2023, o lançamento da Operação SEMANA SANTA 2023. A iniciativa busca reduzir o número de acidentes e prevenir a criminalidade nas rodovias estaduais e federais delegadas em todo o estado.

O evento aconteceu em Poços de Caldas, na sede da 18ª Cia PM Rv, no km 536 da MGC 267, na divisa com o Estado de São Paulo. O lançamento contou com o apoio de diversas equipes e órgãos, como o 29º BPM, 6ª BRAvE, PRF, DMTT e GCM.

Durante a operação, foram abordados 85 veículos, dos quais 18 foram retidos e 06 removidos. Foram lavradas 21 autuações e identificados 02 condutores inabilitados.

As equipes envolvidas na ação foram compostas pelos seguintes policiais: Cap Irys, Sgt Silva, VP Rv 30498, Sgt Medeiros, Sgt Esteves e VP Rv 28042.

A Polícia Militar de Minas Gerais reitera seu compromisso com a segurança pública e agradece a colaboração de todos os órgãos envolvidos na Operação SEMANA SANTA 2023.