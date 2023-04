Pró Hand retoma atividades com novo Polo de atendimento aos alunos

Poços de Caldas, MG – O Projeto Esportivo Pró-Hand retomou suas atividades e treinos este mês de março/23, ampliando sua rede de atendimento às crianças e adolescentes do Centro da cidade.

Até 2022 o Projeto executava seus treinos em duas Escolas da Zona Sul e, este ano, ampliou os treinos também para o Centro, na quadra da Escola Estadual David Campista, atingindo assim uma nova demanda e, somando novos alunos ao esporte!

“O Projeto está em seu quinto ano de execução e só tem crescido tanto na quantidade de alunos que atende quanto na qualidade do material disponibilizado e, também, nos amistosos e competições que participa”, asseverou o Professor Alexandre Franco, idealizador do Projeto. Outra novidade trazida pelo Projeto no último ano foi a parceria com o Projeto Handebol em Ação (Patrocínio), que trouxe alimentação e transporte para os alunos.

Vale ressaltar também a empresa incentivadora: Donato Hospital de Olhos que apadrinha o Projeto desde sua criação, fomentando a iniciação esportiva em nossa cidade.