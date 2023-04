Publicitários lançam livro para facilitar a gestão de marketing de empreendedores

Poços de Caldas, MG – O título logo já apresenta o que a obra propõe ao leitor: “Quero fazer propaganda: e agora?” O livro, com lançamento para o dia 13 deste mês, em Poços de Caldas – MG, traz, por meio de linguagem de fácil compreensão, discussões, análises e exercícios práticos para pessoas que desejam compreender melhor como utilizar as diversas ferramentas de propaganda a favor do seu negócio. Pensado inicialmente pelos autores, Adinan Nogueira e Isabel Braga, para empreendedores dos mais diversos segmentos, a obra também é leitura interessante para gestores, empresários, profissionais de comunicação e estudantes que desejam se atualizar e compreender melhor as necessidades do mercado.

“Quero fazer propaganda: e agora?” foi estruturado para se tornar um manual de práticas interessantes para a propaganda nas mídias, considerando as especificidades de cada plataforma, linguagem, objetivo e mensuração de resultados. Empresários, gestores e comunicadores, muitas vezes, esbarram nas mesmas questões: como melhorar a imagem da empresa? Como se relacionar nas redes sociais? Quais ações criar para atrair e manter clientes? Como determinar o objetivo da propaganda, e seu consequente sucesso? São essas e outras questões frequentes que acabam direcionando quais caminhos tomar e que o livro traz direcionamentos claros e práticos.

Os autores têm longos anos de mercado, são professores universitários e facilitadores de muitos processos de comunicação. “O livro surgiu a partir da necessidade que identificamos no mercado. Muitas pessoas têm desejo de compreender melhor sobre a propaganda antes mesmo de contratar profissionais da área. Há muitas dúvidas e nosso objetivo é aproximar as técnicas de forma clara e didática dos leitores, para que eles possam realizar ações publicitárias com mais certeza dos caminhos escolhidos, fortalecendo seus clientes e mercados”, comenta Isabel.

De acordo com os autores, por vezes, essas decisões estratégicas que envolvem ações de comunicação e marketing podem gerar inúmeras dúvidas. Por isso, reuniram no livro informações que são valiosas ao processo de construção da alma de qualquer negócio. O livro ainda é parte de um projeto maior que, em breve, deve compor a trajetória profissional de Adinan Nogueira. “Quero fazer propaganda. E agora? faz parte de um projeto maior, uma start-up chamada Dr. Propaganda que é uma central de soluções e informações de comunicação e marketing que tem como propósito facilitar a vida dos empreendedores e daqueles que desejam fazer propaganda de uma maneira assertiva, fácil, certeira e consciente”, conta.

SOBRE OS AUTORES

Adinan Nogueira é publicitário formado pela FAAP (São Paulo-SP). Atuou em grandes organizações como TV Bandeirantes, Telesp, Datafolha e Associação Médica Brasileira. Também trabalhou na BSS & AMP; Consultores Associados onde atendeu clientes como Liquid Carbonic, Merck Sharp Dohme, Indústrias Matarazzo, Net São Paulo e Centro Empresarial de São Paulo na realização de pesquisas de marketing. É pós-graduado, mestre e doutor em Ciências da Comunicação pela Universidade Lusófona, em Lisboa (Portugal). Professor universitário desde 1996, lecionou na FAAP de 1997 a 2000. Atualmente é professor na PUC PUC-Minas e UNIFAE, e sócio-proprietário da Agência Cervantes Montenegro.

Isabel Braga é jornalista, publicitária, especialista Comunicação Organizacional, Influência Digital e mestra em Ciências da Linguagem. Professora Universitária com disciplinas nos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda. Além disso, também oferece serviços de consultoria em Comunicação e Marketing, e cursos de curta duração em empresas. Ao longo de sua carreira, trabalhou em emissoras de TV, locais e regionais, afiliadas de grandes redes, e agência de publicidade. Tem se dedicado a pesquisas que analisam as estratégias de comunicação de empresas públicas e privadas, além de assuntos relacionados ao comportamento do consumidor e reposicionamento de marcas. De olho nas tendências do mercado, também se dedica a temas da comunicação e tecnologia, e novas formas de relacionamento entre marcas e mercado, bem como a produção de conteúdo na atualidade.

LANÇAMENTO

Os autógrafos e vendas serão no dia 13 de abril próximo, das 14h às 19h45, no Rotina Café Galeria, Rua Aquidauana, 107, Jardim dos Estados, Poços de Caldas. Para mais informações acesse www.drpropaganda.com.br ou www.cervantesmontenegro.com. Para cursos e mais conteúdos do projeto Dr Propaganda, procure pelo site www.adinannogueira.club.hotmart.com, na plataforma você encontrará o curso “Marketing de zero a dez”, além dos cursos gratuitos “O beabá da propaganda” e “Marketing digital para quem paga a conta”. Você também pode se inscrever no canal Adinan Nogueira no Youtube para conferir outros conteúdos.