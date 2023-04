Atleta de cricket Renatinha recebe honraria da Câmara Municipal de Poços

Poços de Caldas, MG – Renata Dina de Souza, também conhecida carinhosamente como Renatinha, é uma das principais jogadoras da seleção brasileira de cricket. Seus números são impressionantes e, nos dez anos em que pratica o esporte, sua vida foi completamente transformada. Através do esporte, ela foi capaz de frequentar a faculdade, fazer uma infinidade de amigos e visitar muitos países. Agora, o reconhecimento veio da Câmara Municipal de Poços de Caldas, por meio do vereador Lucas Arruda. Ela vai homenagear a atleta no próximo dia 14, quando lhe apresentar um Diploma de Mérito Esportivo. “Eu realmente não esperava isso, estou surpresa. Já se passaram dez anos. cricket é algo que eu amo fazer, e esses dez anos voaram. É um grande orgulho fazer parte dessa família e ajudar o projeto a crescer cada vez mais, fazer com que as pessoas amem o esporte tanto quanto eu, e ficar por muitos anos, como espero fazer”, disse Renatinha.

Emotiva, a atleta relembra o início de sua jornada, no Colégio Municipal aos 14 anos. Ela destaca que é impossível imaginar tudo o que o cricket faria em sua vida. Mas seu amor pelo esporte não veio tão rapidamente. “Quando conheci o cricket, não gostei muito. Não era um esporte que eu olhava e pensava, uau, que legal. Era algo diferente. Eu sempre amei esportes, mas gradualmente me apaixonei pelo cricket. Depois que conheci Matt, me envolvi mais no projeto e vi que era o que eu queria para a minha vida”, disse o atleta.

Colégio e seleção

A faculdade foi uma grande conquista para a atleta, mas a seleção veio naturalmente devido ao inegável talento de Renatinha. “Foram muitos jogos pela equipe. Desde que entrei para a equipe em 2015, vi um mundo totalmente novo. Foram muitas viagens, muitos lugares e muitas competições inesquecíveis em que participei”, destacou Renatinha. Ela jogou em 50 jogos pela seleção nacional e visitou mais de dez países.

Objetivos

Com tantas conquistas, a atleta se diz não satisfeita e quer mais. “Ainda tenho muitos objetivos pela frente. Estou chegando perto do meu objetivo principal. Este ano, há jogos em setembro nos Estados Unidos e, depois disso, quero jogar no exterior”, finaliza Renatinha.

Honra

Nesta semana, o vereador Lucas Arruda informou pessoalmente Renatinha da honraria. “No meu primeiro ano como vereador, em 2017, tive a oportunidade de conhecer o Matt, conhecer o trabalho, o cricket, e ver o quanto ele já estava impactando a vida de muitas crianças e jovens aqui em Poços de Caldas. Então eu sempre digo que a prefeitura de Poços de Caldas tem que agradecer a ele por tudo o que ele faz por todos aqui”, disse o vereador ao falar sobre sua ligação com o cricket e Matt. Para ele, o fato de Matt ter escolhido Poços de Caldas e criado um grande projeto que movimenta a cidade é um fato marcante. “Conversamos com várias crianças e jovens que relatam o quanto isso foi significativo para mudar de direção. Muitas vidas jovens ganharam sentido com esse trabalho, e isso é algo para se orgulhar muito”, disse Lucas Arruda.

O vereador lembra que a luta para ter um campo oficial de cricket foi até 2017 e a conquista foi comemorada. “O campo do Parque Ecológico foi possível e muito merecedor em um esporte que está crescendo e se expandindo no Brasil. Estamos muito orgulhosos de Poços de Caldas ter sido protagonista nesse cenário”, disse. “Vamos homenagear a Renata, que é a primeira mulher a se destacar. Tudo é muito significativo; ela é a primeira mulher que se formou através do projeto e tem trabalhado para impactar a vida de muito mais pessoas. Além disso, seus números são impressionantes, com cinquenta jogos disputados pela seleção brasileira, uma marca muito significativa para o nome da nossa cidade. Quero também destacar que ela carregou a tocha olímpica. Em suma, estamos apenas orgulhosos, e estou muito feliz por ela ter aceitado esta honraria, que se estende a toda a família do críquete”, conclui Lucas.

Matt, responsável pela evolução do cricket no Brasil, comemora o sucesso de seus atletas. Vários se destacam em competições ao redor do mundo, e todos começaram em projetos realizados em Poços de Caldas. Sobre Renatinha, ele só tem elogios. “Na realidade, Renata é um dos principais pilares do nosso time, além de uma das principais professoras dos nossos projetos sociais”, destacou Matt, lembrando que foi uma das primeiras a se formar na faculdade enquanto jogava na seleção feminina. “Uma atleta que é um incentivo para outras mulheres, e é por isso que esta honra é mais do que merecida”, enfatizou. Matt também vê mais potencial de crescimento na Renatinha. “Mal posso esperar para que ela viaje e jogue fora do Brasil. Temos esse objetivo para ela, e ela sabe disso. Acho que esse reconhecimento da Câmara Municipal, através do Lucas, que tem sido um grande parceiro há muito tempo, é importante. Ele está com a Renata há muito tempo, e agora dar a ela esse prêmio nos deixa muito felizes, muito gratos”, concluiu Matt.

