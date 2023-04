Encenação Paixão e Morte de Cristo aos palcos no Ronaldão nesta Sexta-feira Santa

Poços de Caldas, MG – A encenação ‘Paixão e Morte de Cristo na Cruz’ volta aos palcos do Estádio Municipal Doutor Ronaldo Junqueira hoje, sexta-feira (07), em Poços de Caldas, MG. O evento ficou três anos sem ser realizado por conta da prevenção contra o covid-19. A apresentação tem entrada gratuita e início às 19h30.

Nos últimos três anos a peça foi retransmitida pelas redes sociais, sendo acompanhada em um delas por mais de 14 mil pessoas. Em 2019 foi o último ano da apresentação. Nela um público de aproximadamente 4 mil pessoas assistiram ao espetáculo.

Segundo o pároco José Maria de Oliveira, responsável pela organização, o evento é de fundamental importância por levar as pessoas ao verdadeiro sentido e significado da entrega de Jesus Cristo pela salvação da humanidade.

“Um momento intenso de oração, silêncio e contemplação. Deus, revelado na pessoa de Jesus Cristo, que se fez homem para se colocar entre toda a humanidade de ontem, hoje e sempre. Ele derramou todo o seu sangue para nos banhar por inteiro e perdoar todos os nossos pecados”, afirma o padre.

O padre ainda contou que está muito feliz em ver que sua comunidade da Paróquia São Sebastião, abraçou completamente a encenação.

A apresentação conta com 70 personagens, 80 figurantes, 5 contra regras,

2 figurinistas, 7 pessoas na equipe de som e iluminação e inúmeros voluntários que estarão montando os cenários, preparando o café e almoço, com transporte de materiais e da alimentação, além da preparação dos andores.

“A emoção de estar frente à encenação, com Carlos Roberto de Souza (Didi) e Soraia Elisabetti Silva Nascimento na coordenação, com o Conselho de Pastoral Paroquial, com os agentes de pastoral e todo o povo de Deus reunido na missão e participação é saborear o Divino se manifestando no ser humano. É ver uma igreja em dinâmica, corajosa, missionária, misericordiosa que traz consigo o verdadeiro rosto do Cristo. É contemplar Deus que olha para o seu povo dizendo, através de Paulo, que o amor jamais passará”, finaliza o pároco José Maria.

EVENTOS

Além da encenação no estádio Ronaldão a Paróquia São Sebastião, através de sua Comunidade Sagrada Família, realiza, no mesmo dia, mais um evento em comemoração à Sexta-feira Santa. A ‘Via Sacra ao Cristo Redentor’ completa 25 anos de história e tradição. A caminhada penitencial acontece também nesta sexta-feira (07), com saída programada da pracinha do bairro Vila Rica, às 05h30.

Os fiéis realizam várias paradas no caminho, além de muita oração e reflexão. No trajeto são percorridos 3,8km a pé pela Serra de São Domingos.

Em 2022 a Via Sacra ao Cristo Redentor contou com mais de 1 mil pessoas. Já nos anos de 2020 e 2021 a Via Sacra não foi realizada devido à pandemia.

A caminhada começou em 1998, quando um seminarista que realizava trabalho pastoral na comunidade sugeriu realizar, na Sexta-feira Santa, uma caminhada ao Cristo Redentor. No primeiro ano foram 20 pessoas e hoje já é uma tradição na cidade. Já às 15h00 acontece, na Paróquia de São Sebastião, na rua Nico Duarte, 950, a Celebração da Paixão do Senhor, um rito celebrativo que acontece em todas as igrejas católicas do mundo.