Ex-ginasta da seleção brasileira retorna para a ginástica rítmica em Poços

Poços de Caldas, MG – Nathane Garcia Rezende é uma ex-ginasta brasileira nascida em Poços de Caldas que já disputou as principais competições de ginástica rítmica do mundo e fez parte da seleção brasileira por um período. Agora, a ex-atleta quer ensinar um pouco de seu conhecimento para meninas que sonham em se tornar ginastas. Com muita dedicação e disposição, Nathane está ensinando ginástica rítmica na academia Benetton. Formar uma equipe de base em Poços de Caldas é o sonho da ex-atleta.

O Sonho

Mantiqueira conversou com a atleta nesta semana. Ela disse que se interessou pela ginástica quando tinha oito anos de idade. “Minha primeira treinadora foi Sandra Sarmento, minha sogra, e foi com ela que treinei mais tempo. Rapidamente senti que gostava muito de ginástica e queria me tornar profissional”, disse a ex-atleta. Nathane se tornou profissional quando tinha 11 anos de idade e foi quando começou a competir.

A Seleção Nacional

Aos dezesseis anos, Nathane teve a oportunidade de fazer parte da seleção brasileira. “Em 2009 me mudei para Belo Horizonte, lá me preparei para a seletiva e logo fui selecionada para integrar a seleção brasileira”, contou. “Depois de participar das competições mais importantes daquele ano, decidi parar, tanto por causa de uma lesão quanto porque não estava gostando de estar no ambiente da ginástica naquele momento”, disse Nathane.

Atletas

Nathane faz parte de uma família de atletas. Ela é casada com Renato Rezende, atleta que fez história ao disputar três Olimpíadas na categoria BMX. Ela disse que o apoio familiar e a estrutura são muito importantes no esporte.

Faculdade

Depois de se aposentar da ginástica, Nathane dedicou-se aos estudos. “Eu me distanciava da ginástica, mas de vez em quando, alguém me convidava para participar de uma apresentação, e eu o fiz. Meu primeiro diploma universitário foi em nutrição, que cursei em Santos. Depois voltei para Poços de Caldas, casei-me com Renato e decidi trabalhar com ele até os Jogos Olímpicos de Tóquio”, contou.

Maternidade

Nessa nova fase de sua vida em Poços de Caldas, Nathane começou a estudar Educação Física. Vale ressaltar que, em meio a tudo isso, Nathane se tornou mãe de Leandro e a vida ficou mais agitada.

Treinadora

Nathane Garcia Rezende está de volta à ginástica rítmica, agora como treinadora. “É a primeira vez que estou na ginástica com esta nova função, de frente às meninas, como treinadora. Na verdade, sinto que a ginástica nunca saiu de mim, por mais que eu tenha ficado mais de dez anos sem ser atleta, sem estar diretamente envolvida ali na ginástica, mas envolvida no esporte. Estava com o Renato, então sinto que sempre tive ali, vivendo o esporte como sempre vivi. Agora eu consigo colocar o que carrego comigo e passar para as meninas”, destacou Nathane. Ela enfatiza que a intenção é formar atletas. “Minha ideia é uma escolinha de base da ginástica, uma iniciação sem o intuito de preparar para profissionalizar ou para competir, isso leva um tempo e eu acredito que a gente tem que fazer elas conhecerem o esporte. Tem que ser um passo de cada vez. Então elas brincam de ginástica, ao mesmo tempo que elas aprendem a base da ginástica. Com o tempo, quem sabe, se for o sonho delas, podemos passar a fazer uma equipe, a competir. Pode acontecer, mas por enquanto, é a iniciação.”

“A ginástica tem uma característica de se tornar profissional muito cedo. O adulto na ginástica tem dezesseis anos. Com as meninas de oito anos, já começamos a ter um trabalho mais voltado para profissionalizar. Claro que a gente tem que ter cuidado para não querer colocar uma criança como profissional, mas se começa a construir a partir daí para a hora que ela chegar ali com quinze, dezesseis anos, estar preparada para grandes competições”, finalizou Nathane.

As aulas de ginástica rítmica acontecem na Academia Benetton para crianças de 4 a 12 anos. Para mais informações entrar em contato pelo WhatsApp (35) 98421-0168.