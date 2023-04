Jovem é preso após evadir de abordagem e ser interceptado em perseguição

Poços de Caldas, MG – No km 20 da rodovia LMG 877, em Poços de Caldas/MG, a Polícia Militar de Minas Gerais, através da Polícia Militar Rodoviária, realizava uma fiscalização de trânsito quando deu ordem de parada para uma motocicleta Honda CG 125, de cor preta, conduzida por um jovem de 18 anos de idade e sexo masculino, identificado como E.L.A.O.

Ao procederem com a abordagem, o jovem evadiu em alta velocidade, realizando ultrapassagens em faixa contínua, colocando em risco os demais condutores e usuários da via. Após perseguição, o indivíduo foi interceptado e, durante a revista, foi encontrado um cigarro artesanal de maconha em sua posse.

Foi verificado através do sistema informatizado que a motocicleta não possuía registro no RENACH e que não se encontrava devidamente licenciada, com último ano/exercício de 2020.

Diante dos fatos, o autor foi preso em flagrante delito e conduzido à delegacia local. Após assinar o TCO, Termo Circunstanciado de Ocorrência, o jovem foi liberado no local.

A ação contou com a participação da equipe composta pela viatura VP Rv 28042, e pelos policiais militares Sgt Soares e Sd Oliveira.