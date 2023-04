Congonhas: Fé através da arte

Uma cidade que respira fé e religiosidade, essa é Congonhas. A sua tradicional Semana Santa atrai centenas de fieis que, em busca das celebrações, acompanham as procissões, encenações e sermões durante todos os dias. Moradores da Rua do Aleijadinho (foto), localizada na ladeira histórica e próximo ao Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, se entusiasmaram com a chegada da Semana Santa. Novamente neste ano eles pintaram as fachadas das casas e colocaram os estandartes nas janelas. O projeto chamado de “Janelas da Fé” representa a mineiridade dos fieis, a caridade, a devoção e a religiosidade de um povo que adora se reinventar e demonstrar a sua fé através da arte. (Jornal Correio Online – Conselheiro Lafaiete)

Projeto de Lei destinará cota-parte ao Fundo Municipal de Turismo

A Prefeitura de Formiga encaminhará à Câmara Municipal, para apreciação, um Projeto de Lei que almeja aprovação para que a administração municipal possa destinar percentual da cota-parte da compensação financeira pela exploração de recursos hídricos (“Royalties da Água”) ao Fundo Municipal de Turismo (Fumtur). Com a aprovação do Projeto, o Município poderá destinar ao Fumtur até o limite de 5% dos “Royalties da Água”, da seguinte maneira: 1% em 2023; 2% em 2024; 3% em 2025; 4% em 2026 e 5% em 2027. Os depósitos serão feitos mensalmente. (Jornal Últimas Notícias – Formiga)

Pacientes de saúde não são de Ipatinga

Somente nos três primeiros meses deste ano, mais de 42 mil atendimentos ocorreram na rede municipal de saúde de Ipatinga, ou seja, na Unidade de Pronto Atendimento de Urgência (UPA) e no Hospital Municipal Eliane Martins. Além disso, cerca de 80% dos atendimentos foram realizados em pacientes de outras cidades. Os dados são da Secretaria de Dados e da Secretaria de Saúde de Ipatinga. Nesse primeiro trimestre, foram registrados na rede municipal 42.568 atendimentos de pacientes. Desse total, 27.294 ocorreram na UPA, dos quais, 8.856 em janeiro, 8.682 em fevereiro e 9.756 em março. A média diária na UPA foi de 317 atendimentos nesses três primeiros meses. Em relação aos pacientes, 20,16% são residentes de Ipatinga e 79,84% são de demais cidades. (Jornal Diário do Aço – Ipatinga)

Contação de histórias encanta em Itatiaiuçu

Mais de 30 profissionais de educação de Itatiaiuçu imergiram em um workshop de capacitação, resgate e valorização da técnica de contação de histórias no processo de desenvolvimento das crianças. A oficina contou com o patrocínio da Mineração Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e apoio da Prefeitura. A iniciativa também visitará escolas da região, com espetáculos focados nas histórias populares universais e na cultura brasileira. Essa iniciativa reforça a atuação social continuada da Mineração Usiminas, em busca de assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos, consolidando o compromisso da empresa com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU). (Jornal Integração – Itaúna)

Urgência completa nove anos fechada

Há nove anos, toda vez que alguém da região Nordeste de Juiz de Fora precisa de atendimento de urgência tem que se deslocar para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em outra região, como a Sul, Cidade Alta ou Norte. Esse trajeto pode tomar um tempo precioso para quem luta pela vida. Isso acontece porque, desde 2014, o serviço de Urgência e Emergência do Hospital Regional João Penido, que é o ambulatório de referência para região, está de portas fechadas. A situação, que se prolonga por quase uma década, já foi motivo de protestos, mobilizações e rendeu inúmeras reuniões entre os moradores e as autoridades responsáveis pela gestão da unidade de saúde. Atualmente é a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) que administra o espaço. (Jornal Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Cemig moderniza iluminação do Fórum de Patos

A Cemig concluiu a modernização da iluminação do Fórum e instalação de uma usina solar fotovoltaica na Associação de Proteção e Assistência ao Condenado (Apac), em Patos de Minas. A iniciativa foi realizada por meio do Programa de Eficiência Energética da Cemig, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), e visa promover o uso racional da energia elétrica com a adequação de equipamentos ineficientes por outros de tecnologias modernas e sustentáveis.

Para a realização dos projetos, a Cemig investiu R$ 250 mil. Especificamente nas instalações de todo o Fórum, a companhia substituiu 1.947 lâmpadas mais antigas por outras de tecnologia LED, o que proporciona mais conforto para usuários e profissionais que trabalham no local, além de contribuir para a redução das despesas da instituição. (Folha Patense)

