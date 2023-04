Ladrão armado assalta estabelecimento comercial no Cohab

Poços de Caldas, MG – Na noite de sexta, 7, um furto foi registrado em um estabelecimento comercial localizado na Avenida João Avelino de Melo, número 255, no bairro Cohab. Segundo relatos da vítima, que é proprietária de uma loja de conveniência um indivíduo usando um moletom preto, calça jeans, calçados pretos e uma máscara, entrou no estabelecimento e anunciou o assalto.

O autor parecia estar armado com uma arma e roubou o celular da vítima, um relógio e a quantia de 2 mil reais do estabelecimento. Após o crime, a Polícia Militar foi acionada e realizou diligências para encontrar o autor do roubo.

Esse tipo de crime é bastante comum em áreas urbanas e pode trazer prejuízos financeiros e emocionais para as vítimas. É importante que os proprietários de estabelecimentos comerciais adotem medidas de segurança para prevenir esse tipo de ocorrência, como a instalação de câmeras de segurança e sistemas de alarme. Além disso, é fundamental que a população colabore com a polícia denunciando atividades suspeitas ou pessoas estranhas na região.