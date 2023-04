Após vitória judicial, Projeto Ativamente será renovado por mais um ano

Poços de Caldas, MG – O projeto Poços – Educação para o Futuro – Ativamente – realizado pela Recreativa, é um grande sucesso nas escolas da cidade. Um sucesso tão grande que ele será renovado por mais um ano, trazendo diversas atividades para os alunos de Poços de Caldas. Nesta semana, o Mantiqueira conversou com a secretária de Educação, professora Maria Helena Braga, que destacou as ações do projeto Ativamente e também comentou a recente vitória jurídica, já que a Câmara Municipal questionou a legalidade do projeto.

Escola Lúdica

A secretária ressalta que o projeto Ativamente resultou de uma proposta de tornar as escolas mais lúdicas, mais lógicas e também de trabalhar com a educação digital, o que já estava previsto na BNCC, a Base Nacional Comum Curricular e no novo Complemento deste mesmo documento chamado BNCC- Computação. “Analisamos várias empresas da área e o Recreativa nos mostrou que o Ativamente é uma referência muito interessante que forma todos os professores e os capacita continuamente, tendo um monitor dentro da sala de aula junto com o professor. Esse foi um diferencial que nos fez escolher a Ativamente”, disse o secretário. Ela ressalta que o monitor com o professor é muito importante porque muitas vezes o professor não está familiarizado com a linguagem tecnológica e, junto com o monitor, ambos aprendem antes de ensinar, disse ela.

Justiça

A secretária destacou que as assinaturas são a única coisa que falta para a renovação do contrato por mais um ano. Ela comemora a vitória judicial que mostrou a completa legalidade da Ativamente. “Graças a Deus, fomos absolvidos no Tribunal de Contas de Belo Horizonte e ficou provado o quanto esse projeto vale a pena. A Câmara alegou que o projeto não cumpria as normas legais, mas seguimos tudo dentro da legalidade. Desde o início desse processo, ficamos muito tranquilos e graças a Deus, esse problema, essa pendência acabou. E o projeto vem acompanhando espetacularmente em vinte e cinco escolas”, disse a professora. “Não vou dizer que não houve resistência no início, houve, o professor tem muito medo das novidades, principalmente na parte tecnológica, que entrou no mundo de verdade. Ainda não sabemos como lidar com toda essa tecnologia, mas hoje, depois de um ano de trabalho, tudo correu bem”, continuou.

Equipe

Maria Helena Braga também comemora a escolha da equipe para trabalhar no projeto. A pedagoga da empresa ARecreativa é Roberta Tafarello, especialista em Tecnologias Educacionais, bem como a professora da Rede Municipal, Thaís Morgana, também Especialista na área, como a responsável pela Secretaria Municipal de Educação. “Estou muito feliz com o trabalho que a professora Thaís vem fazendo como responsável pelo projeto. Hoje, graças a Deus, estamos colhendo os frutos do que fizemos. Tivemos muitas progressões e é lindo de ver, funcionou muito bem e cada atividade é uma surpresa emocionante. O envolvimento dos próprios alunos é maravilhoso, mas todo mundo sabe que o aluno gosta de novidade, gosta de aprender coisas que estão fora do livro escolar, fora daquela aula de lousa, o professor falando e o aluno copiando, fica chato. O aluno gosta de movimento e a educação tecnológica é movimento o tempo todo, e esse movimento é muito bom para o aluno, por isso o sucesso do projeto, esse envolvimento diário”.

Atividades

A cada semana, uma nova atividade é desenvolvida nas escolas participantes do Projeto. São muitos os assuntos, desde a elaboração de projetos sobre como funciona um jornal impresso, pesquisas sobre direitos e violências contra as mulheres que se transformaram em jogos programados no Scratch, até às atividades iniciais de Robótica com eletrônica ou mesmo confeccionados com materiais reciclados. “Todos os dias há movimento dentro da escola e assim o aluno sai daquela mesma rotina antiga. Todo projeto que envolve educação tecnológica é movimento e isso é muito importante”, continuou a secreetária.

Temporada

Com a renovação, as escolas devem ter um 2023 muito agitado no projeto Ativamente. Muitas atividades já estão previstas, e muitas mesas redondas serão realizadas, além de capacitação de professores e uma infinidade de atividades em todas as salas de aula das escolas municipais de Poços de Caldas. “A presença do professor com o monitor em sala de aula é, para mim, o ponto mais importante do projeto. Se o professor estiver aberto e realmente quiser as mudanças, ele aprenderá junto com o aluno. E isso é muito benéfico”, concluiu Maria Helena Braga.

Formações dos professores

Segundo a pedagoga responsável pelo projeto pela Secretaria Municipal de Educação, Thaís Morgana, o foco principal é a formação do professor e o incentivo às boas práticas e aulas inovadoras, para que possam entender como o projeto pode contribuir em sala de aula e desenvolver atividades que envolvam o pensamento computacional, o letramento digital e as tecnologias educacionais.

As formações são constantes e repassados pelas duas pedagogas responsáveis pelo Projeto e os temas são definidos pela Pedagoga da Secretaria de Educação.

Para a inclusão digital dos alunos, a empresa responsável pelo projeto disponibiliza computadores para uso em sala de aula,anteriormente com grupos de 4 e 5 alunos por equipamento. Entretanto, a Secretaria de Educação, em parceria com a empresa, reduziu o número de alunos para três por computador, o que permite um melhor aproveitamento das atividades.

Os professores do primeiro e segundo ano não trabalham diretamente com a tecnologia, mas desenvolvem atividades “desplugadas” voltadas para o conhecimento do pensamento computacional, de forma que, quando os alunos cheguem ao terceiro ano, já tenham familiaridade com a programação. A Secretaria de Educação de Poços de Caldas demonstra assim o seu comprometimento com o avanço na educação e inclusão digital de seus alunos e professores.

