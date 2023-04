Briga generalizada termina em homicídio e autor é preso em flagrante

Poços de Caldas, MG – No início da madrugada deste domingo, dia 09 de abril de 2023, a Polícia Militar de Poços de Caldas recebeu uma ligação via 190 informando sobre um homicídio ocorrido no bairro São Bento, zona sul da cidade.

Imediatamente, as equipes da Polícia Militar foram acionadas e se dirigiram ao local dos fatos, onde encontraram uma cena de briga generalizada envolvendo o autor do homicídio P.C.S, a vítima R.R.M, proprietário do “bar do gaúcho”, e a testemunha, uma balconista do bar.

De acordo com o relato da testemunha, o autor chegou ao bar questionando o proprietário sobre a proibição da entrada de alguns indivíduos menores de idade que estavam traficando drogas ilícitas na porta do comércio. A discussão acabou se transformando em uma briga generalizada, durante a qual o autor desferiu golpes com um canivete na vítima R.R.M.

Tanto o autor quanto as vítimas foram feridos com gravidade e precisaram ser socorridos pelo SAMU. Infelizmente, a vítima R.R.M não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Já o autor tentou fugir do local em um Fiat Palio, mas acabou colidindo com uma árvore próximo ao local dos fatos, devido ao grau das lesões sofridas.

O autor foi preso em flagrante pela Polícia Militar e segue internado sob escolta policial em estado grave. A vítima G.T., comerciante de 52 anos, também segue internada em estado grave. A perícia foi acionada para investigar o caso e a arma do crime não foi localizada.

O corpo da vítima R.R.M foi liberado para o serviço funerário municipal. A Polícia Militar continua investigando o caso para apurar as circunstâncias do homicídio e identificar possíveis outros envolvidos na briga generalizada.