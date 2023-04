Equipe de socorro do Corpo de Bombeiros atende vítimas de capotamento na Rodovia 146

Poços de Caldas.MG – Na tarde deste domingo (9), por volta das 12h, uma equipe de socorro do Corpo de Bombeiros compareceu à Rodovia 146, sentido Poços de Caldas, próximo a Gruta em Andradas, para prestar os primeiros atendimentos a duas vítimas de um acidente automobilístico, que resultou em um capotamento.

As vítimas, ambas do sexo masculino com idade de 54 e 78 anos, sofreram ferimentos leves e foram imediatamente encaminhadas para o Hospital Santa Casa de Andradas, onde receberam os cuidados necessários.

O local do acidente foi isolado e sinalizado para garantir a segurança dos demais motoristas que trafegavam pela via. A Polícia Militar Rodoviária Estadual foi acionada e chegou rapidamente ao local, tomando as medidas cabíveis ao fato.

A equipe de socorro atuou de forma rápida e eficiente, prestando o atendimento necessário às vítimas do acidente.