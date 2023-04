Após denúncia nas redes sociais, adolescentes são apreendidos com facas dentro de escola

Poços de Caldas, MG – Na manhã desta segunda-feira, 10, por volta das 07h42min, a Polícia Militar foi acionada pela direção da Escola Wilson Hedy Molinari, informando que um aluno estava portando um canivete dentro da sala de aula. Ao chegarem ao local, os policiais militares realizaram contato com a direção do estabelecimento de ensino e vistoriaram a mochila do aluno suspeito, encontrando um canivete.

Durante o atendimento, os policiais foram informados por outros alunos que mais estudantes haviam levado facas para a escola. Em diálogo com os suspeitos, estes informaram que havia sido criado um perfil no Instagram denominado “Massacre na escola” e eles estavam temendo que algo acontecesse lá.

Em virtude disso, foram realizadas vistorias nas mochilas dos outros adolescentes, onde foram encontradas duas facas de cozinha. Segundo eles, o motivo de levarem as facas para a escola foi o medo de que ocorresse um ato violento e eles não tivessem condições de se defender.

Após a saída da escola a diretora recebeu outra informação de que mais uma aluno estaria com uma faca. A equipe retornou e realizou a apreensão de mais um adolescente de 13 anos também com uma faca. Total 4 adolescentes aprendidos e 4 faças

O Conselho Tutelar foi acionado e acompanhou o caso. Toda a vistoria nos pertences dos adolescentes foi acompanhada pelos representantes da escola. Os menores infratores, um masculino de 14 anos e duas meninas de 12 anos, foram apreendidos juntamente com as facas e encaminhados para a delegacia de Polícia Civil, acompanhados dos respectivos responsáveis.

O caso ocorreu na Avenida Gentil Messias, bairro Vila Cruz, em Poços de Caldas/MG, no dia 10/04/2023, às 07h42min. É importante ressaltar que portar arma branca em locais públicos ou privados é proibido por lei, podendo configurar crime de porte ilegal de arma. A polícia militar e o conselho tutelar alertam para a importância da prevenção e conscientização, principalmente em escolas, para evitar que casos como este ocorram.