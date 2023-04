Crédito rural para produtores de Minas Gerais cresce 31% na safra 2022/23

Belo Horizonte, MG – Os produtores rurais de Minas Gerais estão demandando mais crédito na safra 2022/23. De acordo com os dados da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), somente nos primeiros oito meses da safra, os desembolsos cresceram 31%. Ao todo, já foram liberados R$ 33,47 bilhões ante os R$ 25,47 bilhões registrados em igual intervalo da safra passada.

Com o montante, Minas Gerais recebeu 14% do total de crédito liberado para o País, que chegou a R$ 242,55 bilhões entre julho de 2022 e fevereiro de 2023, valor que cresceu 22%. Assim como nos meses anteriores, entre as linhas disponíveis no crédito rural, a mais demandada foi a de custeio, que encerrou os primeiros oito meses da safra com alta de 55% e desembolso de R$ 20,33 bilhões em crédito.

De acordo com os dados da Seapa, entre julho de 2022 e fevereiro de 2023, foram aprovados 166.232 contratos para Minas Gerais, volume 5% maior que o registrado no mesmo período da safra passada.

Para a agricultura mineira, foram desembolsados R$ 23,25 bilhões em crédito nos primeiros oito meses da safra atual, aumento de 33% frente aos R$ 17,5 bilhões registrados entre julho de 2021 e fevereiro de 2022. O número de contratos aprovados somou 85.169, ficando 18% superior ao registrado anteriormente.

Para a pecuária, os desembolsos do crédito rural já somam R$ 10,22 bilhões e estão 28% maiores. A aprovação de contratos caiu 5%, somando 81.063 liberações.

Custeio

Dentre as linhas do crédito rural, a maior demanda é proveniente da linha de custeio. Os desembolsos para o Estado já somam R$ 20,33 bilhões e estão 55% maiores que os R$ 13,07 bilhões registrados em igual período do ano safra anterior. Ao todo, foram aprovados 83.634 contratos, aumento de 21%.

No caso da agricultura, foi verificada elevação de 61% na demanda pelos recursos da linha de custeio, aumentando os desembolsos do crédito rural para R$ 13,12 bilhões. A aprovação de pedidos chegou a 47.117 contratos, 24% maior.

Somente em fevereiro, a cultura que demandou maior volume de crédito foi o café, com um total de R$ 176,32 milhões, já no mesmo mês do ano anterior, a demanda da cultura era de R$ 126,20 milhões, alta de 39,7%. Em segundo lugar, o produto que mais requereu recursos da linha de custeio foi o alho, com R$ 83,80 milhões; seguido pelo milho, R$ 47,53 milhões; soja, com R$ 33,45 milhões, e feijão, R$ 29,53 milhões.

Na pecuária, foi registrado aumento de 46% na busca pelos créditos da linha de custeio. Nos primeiros oito meses da safra 2022/23, o setor foi responsável pela tomada de R$ 7,21 bilhões em recursos para custeio da produção. Foram aprovados 36.517 contratos, volume 17% maior.

No oitavo mês do ano safra, a maior demanda veio da produção de bovinos, cujos desembolsos somaram R$ 455,87 milhões. Para suínos foram liberados R$ 35,47 milhões. A avicultura ficou com R$ 17,67 milhões.

Investimento

A demanda pela linha de investimento cresceu 3% no Estado, chegando a um desembolso de R$ 7,49 bilhões. Do total, R$ 5,04 bilhões foram para investimentos na agricultura, valor 8% maior. Foram aprovados 35.807 contratos, elevação de 10%.

A pecuária demandou R$ 2,45 bilhões de crédito da linha de investimento, demanda que ficou 6% inferior que os R$ 2,62 milhões liberados nos primeiros oito meses da safra 2021/22. A aprovação de contratos caiu 18% e encerrou em 44.290 unidades.

Já para a comercialização das safras, a demanda está menor. Nos oito primeiros meses do ano, foram desembolsados R$ 3,92 bilhões, variação negativa de 2%. A queda é resultado da demanda menor vinda da pecuária. No intervalo, o setor demandou R$ 170 milhões da linha, queda de 37%. O número de contratos ficou 14% menor e somou 212 unidades aprovadas.

No mesmo período, os recursos voltados para a comercialização dos produtos agrícolas foi de R$ 3,75 bilhões, alta de apenas 1%.

Por Michelle Valverde – Jornal Diário do Comércio – BH

Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

Jornal Mantiqueira – Projeto INTEGRA MINAS

Matéria publicada no jornal DIÁRIO DO COMÉRCIO – BH em 04/04/2023

https://diariodocomercio.com.br/agronegocio/credito-rural-para-produtores-de-minas-gerais-cresce-31/