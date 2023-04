Edital para programação cultural nas unidades de educação integral inscreve até terça

Poços de Caldas – MG – Encerra-se às 18h do dia 11 de abril, terça-feira, o prazo de inscrição de projetos de artistas/arte-educadores que reúnam os recursos didático-pedagógicos necessários para realizar ações culturais voltadas para crianças e adolescentes, de 6 a 14 anos, nas unidades de Educação Integral da Rede Municipal de Ensino, proporcionando o desenvolvimento social, educativo e cultural dos estudantes.

Para os alunos, o contato com a arte nesta etapa de ensino é de grande relevância para o desenvolvimento cognitivo e das habilidades socioemocionais. Para este edital, serão selecionadas propostas da área artístico-cultural que aconteçam no período de maio a novembro de 2023.

As inscrições deverão ser realizadas mediante preenchimento digital do formulário-padrão, disponível no link: https://forms.gle/bqaXFYGGPr7hJ3WD9, que pode ser acessado no site da Prefeitura de Poços de Caldas www.pocosdecaldas.mg.gov.br no espaço denominado Editais da Cultura.

As propostas de projetos são restritas a pessoas físicas ou jurídicas residentes e domiciliadas em Poços de Caldas, com atuação prioritária artístico-cultural, que podem inscrever uma proposta em qualquer das linguagens previstas: teatro, música, dança, circo, cultura tradicional, artes plásticas e artes visuais.

As propostas serão analisadas obedecendo à ordem de protocolo, de acordo com os seguintes critérios e distribuição de pontuação: relevância das ações propostas para o ambiente educacional; apresentação e detalhamento da proposta; potencial de realização da equipe envolvida no projeto; capacidade e histórico de realizações da equipe; e ações realizadas destinadas ao público infantil e juvenil (de 6 a 14 anos).

SERVIÇO

Prazo de inscrições: de 15 de março até 18h do dia 11 de abril de 2023

Formulário: https://forms.gle/bqaXFYGGPr7hJ3WD9

Edital:

https://abrir.link/hJ1gD