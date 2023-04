Projeto de língua estrangeira do Colégio Cepoc engaja estudantes em campanha internacional

Poços de Caldas, MG – O projeto dos professores da área de língua estrangeira do Colégio Cepoc, Red Nose Day, é uma campanha mundial que acontece anualmente no dia 17 de março e tem como objetivo auxiliar instituições que apoiam crianças em situação de necessidade.

Através dos professores Marcos Molinari, José Luiz Loiola, Gigio Bertachi e a professora Lolly, decidiram abraçar essa causa e motivar os alunos na coleta de leite para o projeto, uma vez que o Cepoc tem essa preocupação com o social.

Durante 15 dias os alunos foram expostos à propostas com vídeos, debates e uma abordagem de esclarecimento sobre o assunto, assim como a importância de sermos caridosos e termos um olhar de afeição para com o próximo.

No último dia 17, foi realizada a culminância do projeto com a apresentação do Grupo SOS – Sorrisos e a apresentação da coleta das doações trazidas pelos estudantes.

No total foram arrecadados mais de 240 litros de leite que foram divididos para auxiliar duas instituições da cidade, a Filhos da Benção e o Asilo São Vicente de Paulo – Associação das Damas de Caridade.

“Foi realmente um projeto maravilhoso o qual envolveu a todos com a língua inglesa e a conscientização sobre a importância do amor ao próximo”, finaliza o professor Molinari.