Apoiadora da Atenção Básica de Poços participa de Oficina Nacional do PET-Saúde

Poços de Caldas, MG – A apoiadora da Atenção Básica, Daiana Clélia de Morais participou na última semana, de uma Oficina Nacional do PET- Saúde Gestão e Assistência realizada Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde (SGTES/MS), em Brasília.

A oficina reuniu, pela primeira vez, representantes das instituições de ensino e secretarias de saúde vindos das cinco regiões do país com o objetivo de discutir e aprimorar os processos de trabalho que estão sendo executados no âmbito dos 142 projetos aprovados no Edital GM/MS nº1/2022, referente à 10ª edição do programa.

Daiana Clélia de Morais falou sobre a necessidade da formação para o aprimoramento dos servidores da saúde.“Estar presente nesse evento foi importante para minha capacitação enquanto profissional, pois consegui ter aprendizados relacionados a Interdisciplinaridade e Interprofissionalidade, com muitas trocas de experiências e de conhecimento, uma vez que tinham participantes de todas as regiões brasileiras. Como o evento eu conseguir agregar ações que ajudam na integração do ensino-serviço-comunidade, assim tendo como objetivo o fortalecimento do SUS.”

A atual edição do PET-Saúde tem como tema a Gestão em Saúde e a Assistência à Saúde e busca estimular, a partir dessa abordagem, práticas de ensino-aprendizagem na realidade do trabalho em saúde, de acordo com as necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS). Cerca de 8 mil pessoas estão envolvidas no desenvolvimento dos projetos, entre estudantes, docentes e profissionais da saúde.

A equipe de trabalho do PET-Saúde de Poços conta com integrantes da secretaria de saúde e alunos de cursos da área de saúde ofertados pela Puc Minas Poços de Caldas, como medicina, fisioterapia, enfermagem, psicologia e biomedicina.