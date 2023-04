Atleta de Poços vence Lançamento de Dardo nos Jogos Universitários de Minas

Poços de Caldas, MG – No último sábado, dia 8 de abril, o atleta Samuel Venâncio, representante da Universidade Federal de Alfenas (Campus Poços de Caldas), participou dos Jogos Universitários de Minas Gerais, que foram realizados em Uberaba. A competição contou com a presença de mais de 1000 atletas, em diversas modalidades esportivas.

Samuel Venâncio brilhou na competição ao conquistar o primeiro lugar no Lançamento de Dardo, com a marca de 47,53 metros. Com a vitória, o atleta garantiu uma vaga para representar sua universidade no Campeonato Brasileiro Universitário, que será realizado em Brasília, no mês de junho.

A conquista de Samuel Venâncio é motivo de orgulho para a comunidade esportiva de Poços de Caldas e para toda a região. A sua dedicação e empenho nos treinamentos e na competição são um exemplo para todos os jovens que buscam alcançar grandes resultados no esporte.