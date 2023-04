Colisão entre veículo e motocicleta deixa um ferido grave na MG 179

Poços de Caldas, MG – Nesta segunda-feira (10), por volta das 14h30min, a equipe da PM Rodoviária de Alfenas atendeu a uma ocorrência de colisão transversal com vítima na Rodovia MG 179, no Km 31, próximo a Machado/MG. O condutor do veículo FIAT/DUCATO, Sr. LFB de 34 anos, informou que seguia no sentido Machado/Alfenas quando uma motocicleta acessou a pista repentinamente, ocasionando uma colisão. O condutor da motocicleta, Sr. MF de 68 anos, foi socorrido inconsciente e encaminhado ao hospital em Machado com lesões graves.

Após o atendimento à vítima, uma motocicleta envolveu-se no acidente foi removido e o veículo Ducato liberado à registrado. A equipe responsável pela ocorrência foi composta por CB Leandro, CB Andre e VP PRv 31848.