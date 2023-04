Concessionária inicia obras de recuperação na BR-459, em Senador José Bento

Belo Horizonte, MG – A Concessionária Rodovias do Sul de Minas, responsável pelo Lote 2 do Programa de Concessões Rodoviárias do Governo de Minas, concluiu a elaboração do projeto estrutural de correção e estabilização do km 68, na BR- 459, e definiu o cronograma da obra, que permitirá a reabertura ao tráfego com segurança e a eliminação do ponto de interdição existente. As intervenções começaram nesta segunda-feira, 10.

A solução planejada será executada em duas etapas, sendo o tráfego liberado ao término da primeira fase, que ocorrerá dois meses após o início das atividades.

As ações iniciais estarão concentradas nos processos de terraplenagem, estabilização e pavimentação. A intervenção permitirá a configuração de um novo traçado da pista, reposicionando a rodovia mais à direita para quem segue sentido Poços de Caldas. Além disso, será construído um novo sistema de drenagem, que garantirá a estabilidade de todo entorno, de modo permanente.

Durante o processo de intervenções, a passagem de veículos e pedestres continuará interditada até que o local seja oficialmente liberado para o trânsito. A região estará devidamente sinalizada, indicando as manobras para os motoristas.

Rotas alternativas

As pessoas com necessidade de locomoção pelo segmento Pouso Alegre – Poços de Caldas podem utilizar as rotas indicadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) anteriormente. Para quem sai da região de Poços de Caldas em direção a Pouso Alegre, é possível pegar a BR-267 até o município de Machado (MG) e, em seguida, seguir pela MG-179.

Já quem faz o sentido inverso deve acessar a MG-179 na altura de Pouso Alegre e seguir em direção ao município de Machado. Em seguida, acessar a BR-267.