Final de semana vitorioso para o vôlei da Caldense na Liga Vinhedo

Poços de Caldas, MG – No último final de semana aconteceu mais uma rodada de jogos na Liga Vinhedo de Voleibol e as equipes da Caldense conquistaram duas ótimas vitórias em suas categorias. As atletas do feminino venceram o C.T. Ariele Melo e a categoria masculino encarou o Sparta Volleyball para vencer seu primeiro confronto dentro do torneio.

O primeiro jogo aconteceu às 17:00 com os atletas da categoria masculino. A equipe da Veterana tomou conta da partida e conseguiu o convincente placar de 3 a 0 em cima do Sparta Volleyball. “O time se apresentou muito bem e conseguiu colocar em prática o que treinou durante a última semana” disse Paulinho, técnico da categoria. “Encaixamos o melhor jogo para ganhar do adversário. O campeonato é muito longo, claro que ainda temos coisas a melhorar até o final”, ressaltou o treinador.

A categoria feminina entrou em quadra no jogo seguinte para tentar a vitória em cima das jogadoras do C.T. Ariele Melo. A partida parecia que iria se resolver de maneira tranquila depois do domínio da equipe da Caldense no primeiro set. Porém, as atletas do time paulista se encontraram no jogo e o resultado positivo da Veterana só veio depois de mais três sets muito disputados e desgastantes. O resultado final foi 3 a 1 a favor da Veterana.

“Com exceção do 1° set, onde ganhamos com tranquilidade, todos os outros foram verdadeiras batalhas. As meninas foram muito obedientes taticamente, o que fez a vitória vir pro nosso lado”, destacou Paulinho, exaltando a performance da Caldense diante da dificuldade imposta pelas adversárias ao longo do jogo.

Os próximos jogos das categorias serão: Adulto Feminino, no dia 15/04, às 14:00 contra a equipe Atibaia; Adulto Masculino, no dia 29/04, às 18:30 encarando o time Os Incríveis.

Renan Muniz/Caldense