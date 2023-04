Guarda Civil apreende menor e motocicleta produto de receptação

Poços de Caldas, MG – Uma equipe GCM que patrulhava o parque José Afonso deparou com um motociclista que havia realizado uma conversão proibida no local. Ao avistar a equipe, ele tentou empreender fuga, porém foi contido e abordado. Ao verificar a motocicleta foi notado que a mesma não possuía placa de identificação, estava com o número de chassi raspado e em péssimo estado de conservação, indicando ser produto de furto ou roubo. A equipe verificou também que o condutor era um menor de 16 anos , que ao ser questionado sobre a origem do veículo disse que havia comprado de uma pessoa no bairro Country Club. Diante do fato, o menor foi apreendido pelo ato infracional de crime análogo à receptação, encaminhado até a UPA e após para a Delegacia, sendo seus responsáveis comunicados. A motocicleta foi apreendida e encaminhada ao pátio credenciado para posterior perícia.