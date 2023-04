JF – Opções para idosos

Entre 2012 e 2021, o número de idosos que vive no Brasil aumentou 39,8%, conforme a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua). Em Juiz de Fora, a estimativa do IBGE é de que a população com 50 anos ou mais seja de 133.373 mil pessoas – cerca de 23% da população total. Os dados alertam para a necessidade de se investir em produtos que atendam às demandas dessa faixa etária, vista como parte de um mercado promissor. Nesse sentindo, surge o termo economia prateada ou economia de longevidade, cujo conceito refere-se a um segmento econômico que envolve todos os bens e serviços consumidos por pessoas com 50 anos ou mais. Na cidade, parte dos negócios já se volta para esse público. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

CDL Jovem realiza plenária

Foi realizada em Teófilo Otoni a Plenária da CDL Jovem com a participação da diretoria, membros e convidados, com realização de uma palestra com o tema “Cidades Inteligentes e os desafios para as futuras lideranças dos territórios”, ministrada pelo gerente do Sebrae, Rogério Nunes Fernandes, Regional Jequitinhonha e Mucuri. A palestra abordou sobre as cidades inteligentes (Smart Cities), ambientes urbanos que se aproveitam de tecnologias modernas para melhorar sua eficiência operacional, aprimorar a comunicação com os cidadãos e prover serviços públicos. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Itabiritense aprovado em intercâmbio

Morador da Vila José Lopes, em Itabirito, Bruno Henrique, de 23 anos, é aluno de biologia na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Vindo de uma família de baixa renda, sempre enxergou nos estudos a possibilidade de mudar de vida. Por ser um aluno dedicado ao meio acadêmico, atingindo boas notas, Bruno foi selecionado para uma oportunidade única: realizar um intercâmbio de seis meses no Politécnico de Leira, em Portugal. O processo para seleção do intercâmbio foi por meio do edital unificado publicado pela Diretoria de Relações Internacionais (DRI) da UFMG. (Jornal O Liberal – Ouro Preto)

Em Lafaiete, Encontro da Família Reszende

Para manter viva a memória dos patriarcas que chegaram ao Brasil no século XVIII, a família Reszende vai promover o 23º Encontro Nacional. 10 anos depois, o evento será em Lafaiete nos dias 22 e 23 de julho, e homenageia João de Resende Costa e Helena Maria de Jesus, que chegaram no país em 1720. No sábado, dia 22, a Comissão Organizada recepcionará os participantes e primos de diversas partes da região, do Estado e do Brasil, na praça Tiradentes. No domingo, dia 23, ocorrerá um missa, celebrada por Roberto Francisco Rezende, nas escadarias da Matriz de Nossa Senhora da Conceição. (Jornal Correio Online – Conselheiro Lafaiete)

Vila Silvéria recebe Prefeitura no Bairro

Os moradores dos bairros Vila Silvéria, Dona Beja e região vão ter a oportunidade de apresentar suas demandas diretamente à Prefeitura de Araxá, além de ter acesso a mais de 40 serviços gratuitos oferecidos pela administração municipal. A 11ª edição do programa Prefeitura no Bairro acontece neste sábado, 15, das 8 às 12 horas, na Unisul, na Vila Silvéria. O evento acontece junto às comemorações do Dia Mundial de Saúde e também ofertará ações de promoção de saúde. (Correio de Araxá – Araxá)

Atividades para a terceira idade

Em Piedade de Caratinga, a Secretaria de Desenvolvimento Social através Centro de Referência a Assistência Social realiza um trabalho voltado ao público da terceira idade (acima de 60 anos), ofertando diversas atividades esportivas, culturais e sociais com foco na melhoria da qualidade de vida através da prática esportiva. No campo esportivo e de lazer são ofertadas oficinas voltadas às práticas corporais e outros. Além das oficinas esportivas, também são ofertados aos assistidos suporte psicológico com profissionais da área. (Jornal Diário de Caratinga – Caratinga)

Ipatinga incentiva o Trilhas do Futuro

A administração de Ipatinga anunciou que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas Gerais está com inscrições abertas, dentro do projeto Trilhas do Futuro, para mapeamento de demandas por ocupações de trabalho e formação profissional. Este mapeamento pretende identificar a carência de profissionais qualificados, com formação técnica, para ocupar determinadas vagas no mercado de trabalho. Conforme o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Ipatinga, Dijalma Matos, o mapeamento será de grande importância para nortear investimentos no município. (Jornal Diário do Aço – Ipatinga)

COLUNA MG – Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br