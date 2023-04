Lidarp movimenta cidades da região com jogos de futsal, handebol e vôlei

Poços de Caldas, MG – Neste final de semana os jogos da Liga Desportiva do Alto Rio Pardo – Lidarp – movimentaram várias cidades da região.

Futsal sub-17

(masculino)

(Poços de Caldas) – Poços de Caldas 6×0 Bandeira do Sul, Poços de Caldas 7×1 Santa Rita de Caldas. (Botelhos) – Campestre 5×5 Areado, Carmo do Rio Claro 6×2 Botelhos, Paraguaçú 3×2 Areado e Campestre 2×2 Carmo do Rio Claro. (Cabo Verde) – Cabo Verde 5×4 Muzambinho, Juruaia 4×4 Conceição Aparecida, Juruaia 5×10 Nova Resende e Cabo Verde 7×6 Conceição Aparecida. (São Tomás de Aquino) – São Tomás de Aquino 4×2 Itaú de Minas, Capitólio 4×8 Guaranési, São Sebastião do Paraíso 5×4 Guaranésia e São Tomás de Aquino 13×2 Capitólio.

Handebol feminino

sub-13 (Campestre)

Campestre 8×11 São Sebastião do Paraíso, Poços de Caldas 19×10 São Tomás de Aquino, Campestre 15×14 São Tomás de Aquino e Poços de Caldas 16×14 São Sebastião do Paraíso.

Handebol masculino sub-13 (Campestre)

Campestre 13×0 Botelhos, Poços de Caldas 12×15 São Sebastião do Paraíso, São Tomás de Aquino, 18×18 Itaú de Minas, Botelhos 0x15 São Tomás de Aquino, Campestre 20×10 São Sebastião do Paraíso e Poços de Caldas 11×6 Itaú de Minas.

Voleibol feminino

sub-17 (Campestre)

Bandeira do Sul 0x2 Poços de Caldas (PARCIAIS: 07X25/14X25), Caldense/Poços 2×0 Andradas (PARCIAIS: 25X02/25X12), Caldense/Poços 2×1 Poços de Caldas (PARCIAIS: 17X25/25X20/15X08) e Bandeira do Sul 0x2 (PARCIAIS: 21X25/13X25)

Sede: Carmo do Rio Claro: Carmo do Rio Claro 0x2 Paraguaçú (PARCIAIS: 19X25/10X25), Guaranésia 0x2 São Sebastião do Paraíso (PARCIAIS: 09X25/15X25), Guaranésia 0x2 Paraguaçú (PARCIAIS: 21X25/21X25) e Carmo do Rio Claro 0x2 São Sebastião do Paraíso ( PARCIAIS: 18X25/07X25).

Futsal adulto

(Capitólio) – Capitólio 2×5 Juruaia; (Caldas) Bandeira do Sul 6×2 Andradas e Caldas 3×1 Poços de Caldas; (Botelhos) – Muzambinho 7×3 Cabo Verde e Botelhos 5×2 Paraguaçú; (Carmo do Rio Claro) – Carmo do Rio Claro 4×2 Campestre; (Nova Resende) – Nova Resende 8×7 São Tomás de Aquino.