Novos radares começam período educativo em Poços de Caldas

Poços de Caldas, MG – A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da secretaria de Defesa Social, implanta a partir de hoje (10), novos radares no município. Os novos aparelhos vão passar por um período educativo e só começam a autuar a partir de 20 de abril.

O recurso está sendo aplicado em pontos estratégicos da cidade, com foco principal na segurança de todos que trafegam pelos locais e também aos pedestres e moradores próximos. Os equipamentos contam com o sistema de “Cerco Eletrônico”, onde automaticamente detectam placas de veículos que tenham queixa no sistema, de furto ou roubo.

Os aparelhos estão instalados no cruzamento entre Avenida Edmundo Cardillo com a Rua Constante Marcassa; Cruzamento entre a Avenida José Remígio Prézia e Rua Gabrielina Loiola Junqueira; e no cruzamento entre as Ruas Vivaldi Leite Ribeiro e Argentina.

Conforme o secretário de Defesa Social, Rafael Tadeu Conde Maria, os lugares foram selecionados através do fechamento do cerco eletrônico e do índice de infrações de trânsito, que mostraram defasagem de monitoramento do trânsito nesses locais.

Ainda segundo o secretário, o município possui 25 radares instalados, mas em breve as regiões Estrada da Cachoeirinha e Avenida Reinaldo Amarante também receberão a instalação dos equipamentos.