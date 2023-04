Polícia Militar apreende punhal na mochila de aluno em escola de Poços

Poços de Caldas, MG – Na manhã desta terça-feira, 11, a Polícia Militar foi recebida pela direção da Escola Municipal Pedro Afonso Junqueira, localizada na Rua Hematita, bairro Jardim Kennedy, em Poços de Caldas, por causa uma denúncia de que um aluno estava portando um punhal dentro da sala de aula . Imediatamente, uma equipe da Polícia Militar deslocou-se a escola e realizou contato com a direção do estabelecimento de ensino.

O diretor da escola relatou que ao passar pelas salas tranquilizando os alunos sobre possíveis ataques criminosos, um deles indicou que um aluno estava com uma faca na mochila. O diretor, então, entrou em contato com o aluno em questão, que entregou o punhal. Ao ser questionado sobre o motivo de portar a faca na escola, a criança afirmou que estava com medo de um possível ataque e queria se defender.

O punhal foi apreendido e a criança foi entregue ao seu responsável, uma representante legal de 55 anos. O aluno é do sexo masculino, tem 10 anos. A solicitação foi feita pelo diretor escolar, um homem de 34 anos. O fato ocorreu às 11h19min desta terça-feira, 11. A Polícia Militar reforça a importância da conscientização sobre o porte de armas e a prevenção de possíveis ataques.