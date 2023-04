Prefeitura seleciona OSCs para exploração de tendas na Festa do Trabalhador

Poços de Caldas, MG – Barracas das instituições irão compor a praça de alimentação da Festa do Trabalhador no Pq Municipal e também no Parque Ecológico, na região sul

A Prefeitura Municipal de Poços de Caldas abriu chamada pública para credenciamento e seleção de Organizações da Sociedade Civil – OSC’s e Associações Sem Fins Lucrativos, sediadas em Poços de Caldas e devidamente inscritas em Conselho Municipal de sua área de atuação, para uso, a título gratuito, de tendas para fins de exploração comercial durante a Festa do Trabalhador, a ser realizada no Parque Municipal Antônio Molinari eno Parque Ecológico na Zona Sul em 01 de maio de 2023 no horário de 9h as 18h

O Edital e seus anexos, bem como quaisquer esclarecimentos de seus termos, poderão ser obtidos no site da Prefeitura, página de Edital da Secretaria de Promoção Social e também no Diário Oficial do Município, edição nº1184; ou pessoalmente na Secretaria Municipal de Promoção Social, localizada no prédio da Rodoviária, no horário compreendido entre 8h e 17h horas ou pelo telefone 35 3697-3022.

As instituições interessadas em participar da presente chamada pública deverão protocolar toda a documentação necessária , até as 17h da próxima quinta-feira, dia 13. Estará autorizada a explorar a área de barracas a instituição ou OSC’s que apresentarem e protocolarem corretamente a documentação exigida e for devidamente selecionada.

A abertura dos envelopes e análise da documentação e seleção final das instituições a serem credenciadas, nos termos do disposto no edital, se dará em reunião pública que se realizará no dia 14 de abril, a partir das 09h, na sede da SMPS com a presença obrigatória das instituições que protocolaram a documentação e se inscreveram na presente chamada pública.

No dia 20 de abril, às 09h, Será realizada uma reunião com as instituições selecionadas para a definição do cardápio de comida e bebidas bem como a realização do sorteio em relação à posição que cada instituição selecionada ocupará nos locais dos eventos.