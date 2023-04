Primeira parcela e cota única do IPTU 2023 começam a ser pagas nesta quarta-feira

Poços de Caldas, MG – Os carnês do IPTU 2023 (Imposto Predial e Territorial Urbano), foram entregues em Poços de Caldas ainda no mês de março e o pagamento da primeira parcela começa a ser feito nesta quarta-feira (12). Todos os que optarem pela cota única, também devem fazer o pagamento do valor total nesta primeira parcela do carnê. São cinco datas diferentes de vencimento para pagamento em cota única e também da primeira parcela: 12, 13, 14, 17 e 18 de abril.

Para pagamento à vista, o desconto é de 5%. O contribuinte pode optar também pelo parcelamento em nove vezes, de abril a dezembro. Neste ano, o pagamento pode ser feito via PIX, cartão de débito ou cartão de crédito. Ou ainda pagamento dos boletos nos locais credenciados.

Neste ano, aproximadamente (79.600) carnês foram enviados aos contribuintes. Os valores sofreram correção de 6,46%, conforme o Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M). A cobrança da Taxa de Coleta de Lixo é feita juntamente com o IPTU, no mesmo carnê, mas o desconto de 5% para pagamento à vista só se aplica ao Imposto Predial e Territorial Urbano.

Para a isenção do IPTU é necessário ser proprietário de 1 único imóvel, de características residenciais e morar nele, ser aposentado e receber até 300 UFMs (R$ 1.578,00). O pedido pode ser protocolado até dia 12 de abril na secretária da Fazenda.

Caso necessário, a segunda via do carnê do IPTU ou se o contribuinte não receber seu aviso de cobrança no endereço declarado, DEVERÁ retirar a segunda via no site www.pocosdecaldas.mg.gov.br ou na rua Minas Gerais, 651, térreo, Centro, na Secretaria da Fazenda, das 9:00 às 17:00 horas.