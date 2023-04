Trecho da avenida Juscelino kubitschek fica interditado

Poços de Caldas, MG – O asfalto de um trecho da avenida Juscelino Kubitschek, na altura do nº 414 entre a Rua Dr. Valdir Pereira e rua Artur Sargaço, cedeu nesta terça-feira(11), no bairro Parque Vivaldi Leite Ribeiro. Como medida emergencial, a Prefeitura isolou e sinalizou a área para evitar acidentes.

Uma equipe da secretaria de Obras, DMAE e Demutran se reuniram para avaliar o local. “Trata-se de uma galeria pluvial com mais de 50 anos e com relevo muito inclinado, que acarretou o rompimento das manilhas devido ao extenso período chuvoso que a cidade vem sofrendo desde o ano passado. Vamos realizar um trabalho em conjunto com o DMAE tendo em vista que a rede de esgoto também foi afetada”, explicou o secretário de obras José Benedito Damião.

As obras começaram de imediato com a drenagem da água que se aglomerou no local, posteriormente será realizada as trocas das manilhas bem como o desentupimento e reestabelecimento da rede de esgoto, por último a via receberá novo asfaltamento.