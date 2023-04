Três Pontas sedia 2º Seminário Trilhas: Turismo, Desenvolvimento e Liderança

Três Pontas, MG – Entre essa terça-feira (11) e a próxima quinta-feira (13), Três Pontas recebe o 2º Seminário Trilhas: Turismo, Desenvolvimento e Liderança, Uai! A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) do Sul de Minas é uma das apoiadoras do evento, que tem como objetivo impulsionar as riquezas da região através de ações planejadas, compartilhamento de boas práticas e debates em torno dos principais temas.

A segunda edição reúne dezenas de gestores públicos municipais, lideranças dos municípios e empresários de diversos segmentos ligados ao turismo. De acordo com o presidente da Abrasel Sul de Minas, André Yuki, o seminário não só vem consolidar cada vez mais a promoção de Três Pontas, mas também de toda a região e o estado, destacando as riquezas naturais e culturais, impulsionando os atrativos, fomentando o setor de alimentação e hospitalidade e atraindo investimentos e recursos.

“Eventos como o Trilha traz o diálogo com todo o trade turismo, da cultura e da gastronomia, e a Abrasel, como representante máximo do setor, não poderia deixar de apoiar esse seminário tão rico. Lembrando que Minas Gerais é um dos destinos que mais cresceu no turismo em 2022, alcançado o segundo lugar no Brasil. E a gastronomia é um dos seus principais atrativos, momento que temos que manter a continuidade das ações para transformar a cozinha mineira em patrimônio cultural imaterial do Estado, onde a Abrasel abraça essa causa com orgulho”, ressaltou André Yuki.

No dia 12/04, a partir das 15h30, o presidente da Abrasel Sul de Minas será mediador do painel “O Café como produto turístico”, e contará com a presença do Tiago Rezende Bernardes, da Fazenda dos Tachos; Carmem Lúcia Chaves de Brito, da Paiol Boutique Café e Vanessa Vilela, da Kapeh Cosméticos. Já às 17h30, o Chef André Yuki dará uma aula show para finalizar o segundo dia do evento.

O nome Trilhas se remete ao turismo, aos caminhos e desafios, ao rural e ecológico, às rotas turísticas e religiosas, além das trilhas sonoras e musicais. O seminário promove discussões, conscientiza e mobiliza acerca do desenvolvimento econômico e social do Sul de Minas, com ações indutoras de desenvolvimento da atividade turística em sua multidisciplinaridade, turismo rural e de experiência, com capacitações para os empreendedores da cadeia do Turismo.

Segundo o gestor da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Turismo de Três Pontas (Secult-TP), vice-presidente da Rede de Gestores de Cultura e Turismo de MG e também vice-presidente da IGR Encantos de Minas, Alex Tiso, é uma imensa alegria e satisfação oportunizar a sequência dos trabalhos de fortalecimento e fomento do turismo regional, aliado à criação de oportunidades de negócio, a fim de alavancar de vez o crescimento e posicionar o Sul de Minas como a melhor região para se investir.

“É importante destacar que cada dia mais cresce o interesse e a prática de se trabalhar as parcerias público-privadas. Assim, deixo meu especial agradecimento aos setores envolvidos: Sebrae, CONDES, SEDECOM, Abrasel, prefeituras, IGRs, associações comerciais e principalmente aos empresários, que estão entendendo que o setor turístico é em Minas Gerais, uma das maiores fontes de geração de riqueza e geração de renda. A liberdade mora em Minas e o turismo mora em mim”, enfatizou Alex Tiso.

Para muitos municípios, o turismo é uma excelente fonte de renda e de desenvolvimento econômico-social e para a população, traz bem-estar, gera empregos e pertencimento, e até mesmo uma significativa melhoria na qualidade de vida.

Para a gestora da IGR Encantos de Minas, Cynthia Assis, o turismo é um dos maiores propulsores de desenvolvimento, geração de renda e mudança na qualidade de vida da população. “O Trilhas vem mais um ano abrindo caminhos para a atividade turística em Três Pontas e toda a região Encantos de Minas, mostrando o que temos de melhor e como tornar esse ramo viável, sendo capaz, de fato, de trazer mudanças na forma de pensar, receber e acolher cada pessoa que vem nos visitar”, explicou.

Três Pontas possui grande potencial turístico a ser explorado, pois é uma cidade da fé, da música e do café, e tem tudo para ser um grande polo para atrair visitantes do país e do mundo. E o Seminário Trilhas é o pontapé inicial para que a cidade e a região sejam definitivamente inseridas na Rota do Turismo no Brasil.

De acordo com a secretária de Desenvolvimento Econômico de Três Pontas (SEDECON-TP), Melissa Chaves Garcia, sem dúvidas o turismo tem se apresentado no cenário mundial como uma importante atividade econômica, geradora de postos de emprego e de retenção de riquezas no local, gerando ainda atividades indiretas em diversos setores da economia local, desde ao setor de serviços e indústria, até a agricultura.

“Se bem planejado por meio de políticas públicas, é indiscutível a capacidade do turismo de gerar empregos, distribuir renda e proporcionar a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos nos territórios. Aproveitamos ainda, o momento do seminário Trilhas para apresentar nossa belíssima Três Pontas e sua famosa tríade (fé, música e café) para autoridades, visitantes e turistas! Será com certeza mais um sucesso”, afirmou Melissa Chaves.

Para o presidente da Associação Comercial e Agroindustrial de Três Pontas (ACAITP), Bruno Dixini, o seminário tem uma importância muito grande, pois nele são difundidos os pilares para recepcionar bem turistas que pretendem frequentar a cidade e a região, desenvolvendo também a atratividade.

“É fundamental que estejamos unidos a outras cidades, cada uma com suas potencialidades, seus charmes e virtudes, em prol de agregar mais movimento e consequentemente renda em Três Pontas e no comércio. Turismo é indústria limpa, temos que entrar nesse mapa, por isso a importância do Seminário Trilhas”, concluiu Bruno Dixini.

Fonte: Ana Luísa Alves / Assessora de Imprensa da Abrasel Sul de Minas.