Campeão pelo Fluminense, Matheus Ferraz passa temporada em Poços de Caldas

Poços de Caldas, MG – O zagueiro Matheus Ferraz, que foi campeão carioca pelo Fluminense no último fim de semana, está em Poços de Caldas, junto com sua família. A esposa do atleta tem parentes na cidade e o jogador deve permanecer em Poços por pelo menos um mês. O personal trainer Russo Morgan é responsável pela preparação física de Ferraz na cidade e os treinos estão sendo realizados na Bio Health Academia.

Com o fim do Campeonato Carioca, também encerrou-se o contrato de Matheus Ferraz com o Fluminense. Ele permanecerá em Poços até acertar com um novo clube. O zagueiro tem algumas propostas em vista. Ferraz defendeu o Fluminense por quatro anos. Ele foi homenageado com um quadro, com uma camisa tricolor com o número 3. Ao todo, atuou em 66 partidas, marcou 4 gols e deu 3 assistências. Com a camisa tricolor, conquistou 4 títulos: Taça Rio 2020, Taça Guanabara 2022 e 2023, Campeonato Carioca 2022.