Comissão de Segurança nas Escolas realiza primeira reunião

Poços de Caldas, MG – Na manhã desta quarta-feira (12), foi realizada a primeira reunião da Comissão formada para debater medidas de segurança voltadas para o ambiente escolar. O encontro, que contou com a participação de representantes da Prefeitura, Câmara Municipal, Forças de Segurança, Conselho Municipal de Educação, Conselho Tutelar, escolas públicas e particulares, foi realizado na sede da 18ª Região da Polícia Militar de Poços de Caldas.

Embora o município não tenha registrado qualquer ato de violência, familiares de crianças e adolescentes em idade escolar vivem dias de angústia nas últimas duas semanas, após casos de ataques e invasões a escolas pelo país.

“É muito importante a integração de todos os órgãos envolvidos visando restabelecer a normalidade na rotina das escolas através da adoção de medidas preventivas. A Polícia Militar já está realizando a Operação de Proteção Escolar em todo o Estado para aumentar a presença ostensiva da PM nas escolas e, em Poços de Caldas, a presença nas escolas já está sendo intensificada”, destaca o comandante do 29º Batalhão de Polícia Militar, tenente coronel Afrânio Tadeu Garcia.

Na ocasião, foram discutidas ações integradas de segurança e o fluxo de atendimento necessário para prevenir e coibir situações de violência dentro e nas imediações das unidades escolares do município, visando atuar na sensação de segurança de toda a comunidade escolar e da população, de forma geral..

A comunidade pode ajudar, ainda, não compartilhando mensagens falsas. Ao compartilhar fake news, as pessoas estão, sem querer, alimentando o sentimento de medo e incentivando o surgimento de novos casos. Para evitar o chamado “efeito contágio”, que estimula novas ocorrências, a Comissão conta com a colaboração da sociedade e da imprensa local e regional, no sentido de informar sem causar pânico.

“Também estamos orientando as equipes gestoras das unidades escolares para que observem com ainda mais cuidado e atenção qualquer comportamento fora da normalidade entre os estudantes, como já vem sendo feito. Além disso, orientamos para que sejam trabalhados cada vez mais conteúdos ligados à questão da convivência”, pontua a secretária adjunta de Educação, Deborah Brianezi.

Ações

Desde a última segunda-feira (11), a Polícia Militar de Minas Gerais realiza a Operação de Proteção Escolar. Em Poços de Caldas, o trabalho de ronda escolar da Guarda Civil Municipal também foi intensificado. Além disso, a Polícia Civil, através do setor de inteligência, tem intensificado o monitoramento das redes sociais.

A Defesa Social, através da GCM, está ampliando o monitoramento das unidades de ensino, que passarão a receber, nos próximos dias, botão de pânico para acionamento imediato das forças de segurança. “Tanto a Guarda Civil Municipal quanto os agentes de trânsito têm feito operações contínuas nas portas das escolas”, informa o secretário municipal de Defesa Social, Rafael Tadeu Conde Maria.