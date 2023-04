Equipes de handebol de Poços de Caldas se destacam na Alfenas Cup

Poços de Caldas, MG – No último final de semana, as equipes de handebol de Poços de Caldas marcaram presença na Alfenas Cup, uma competição organizada pelo handebol local. A competição é conhecida por marcar a pré-temporada e atrair equipes de diversas cidades da região.

O time feminino de Poços de Caldas brilhou na competição, ganhando todos os jogos e conquistando o título. O trabalho do professor Vando Neto, que iniciou recentemente, parece estar surtindo efeito, já que a equipe mostrou-se muito unida e bem treinada. É o começo de uma nova fase para o handebol feminino da cidade.

Já o time masculino de Poços de Caldas ficou em terceiro lugar. A equipe enfrentou forte concorrência, como o time de Alfenas, que trouxe jogadores profissionais de São Caetano para jogar por eles. Apesar de ter ganho o primeiro jogo, a equipe sentiu o calor na quadra no segundo jogo e acabou perdendo. Mesmo assim, a equipe representou bem a cidade e conquistou um lugar no pódio.

No ano passado, as equipes de Poços de Caldas já haviam alcançado bons resultados no Campeonato Mineiro, com o time masculino ficando em segundo lugar e o feminino em terceiro. Agora, com a pré-temporada finalizada, as equipes se preparam para as principais competições da temporada.

O handebol de Poços de Caldas segue sendo uma referência na região e mostra que está cada vez mais forte.

Resultados:

Poços de Caldas 17 x 10 Campo do Meio; Poços de Caldas 41 x 05 Alfenas; Poços de Caldas 25 x 16 Córrego do Ouro e Poços de Caldas 18 x 16 Passos.

A equipe teve cinco atletas selecionadas para a seleção do campeonato e também teve a artilheira, Regiana Moraes, também a melhor armadora esquerda. Barbara Torraca foi a melhor ponta esquerda, Lorenzza Guerra, melhor goleira, Natália Ribeiro, melhor ponta direita e Vando Neto foi escolhido como melhor técnico da competição.

“É um ótimo começo, vencer é sempre bom, e te dá mais confiança para o restante da temporada, ainda mais quando se vence uma equipe que vinha sendo uma pedra no sapato como a boa equipe de Passos. Gostaria de destacar a entrega, união e aplicação das meninas, que fizeram com que a vitória fosse possível. Só tenho a parabenizá-las e agradecer e dizer que vamos em busca de muito mais. Lembrando que esse ano a equipe ainda disputa, além de campeonatos regionais como a Lidarp, também participará do Campeonato Mineiro de Handebol”, destacou o treinador Vando Neto.