Exposição “Caminho” estará no saguão de entrada da Câmara até 20 de abril

Poços de Caldas, MG – A exposição “Caminho”, do artista plástico Maurício Kaschel, estará no saguão de entrada da Câmara de Poços até 20 de abril. A mostra reúne telas com técnicas diversas de pintura, entre elas aquarela com café e tinta a óleo, produzidas entre os anos de 2018 e 2023. O convite para apresentação do trabalho no Legislativo foi feito pelo vereador Kleber Silva (Novo) e a abertura aconteceu na última semana, com a presença de vereadores e do secretário de Cultura Gustavo Dutra.

Segundo Kaschel, a exposição é um convite aos amantes da arte para que contemplem e analisem o processo artístico, muitas vezes oculto aos olhos do grande público.“Eu tive a ideia de mostrar minha trajetória como artista. É uma coisa difícil de se ver em relação a como foi o trabalho daquele artista para chegar a seu estilo próprio. Por isso resolvi mostrar o que eu fazia antes e o caminho percorrido até aqui”, comentou.

O artista ressaltou que essa nova fase artística teve início em junho de 2022, quando realizou um curso de Arte no Ateliê Ziriguidum, com a artista plástica Dalmoni Lydijusse. “Em um exercício de desbloqueio e autoexpressão, encontrei um grande potencial na minha mão esquerda, sendo que sou destro. Passeis os próximos três meses produzindo apenas com a mão esquerda e desenvolvendo meu estilo próprio, o que buscava há mais de 20 anos”, disse.

Kleber Silva destacou a importância de abrir esse espaço para os artistas. “A exposição Caminho vem dar mais visibilidade ao artista Maurício Kaschel e, também, incentivar a presença e participação da população nas ações da Câmara de Poços. Temos utilizado com frequência o saguão de entrada e essas iniciativas são fundamentais na aproximação entre Legislativo e comunidade”, declarou.

As visitas à exposição podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 09h às 18h.