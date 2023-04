Mais de 100 Auxiliares de Educação Inclusiva participam de curso de formação

Poços de Caldas, MG – Auxiliares de Educação Inclusiva (AEIs) que atuam na Rede Municipal de Ensino participam de um curso de formação em parceria com a Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas (Adefip), com o objetivo de ampliar o conhecimento e contribuir para a prática profissional nas unidades escolares.

Foram 117 profissionais participantes da formação, que está sendo realizada em quatro encontros formativos, realizados nos dias 13 e 17/03 e 10/4 e 14/4, finalizando o curso.

A supervisora pedagógica e especialista em Atendimento Educacional Especializado da Secretaria Municipal de Educação, Eliana Junqueira, destaca que a formação é de grande importância e seus resultados se refletem na qualidade do atendimento prestado ao aluno com deficiência em sala de aula, garantindo sua participação e contribuindo para sua independência em vários ambientes.

Entre os temas abordados durante o curso estão “As atribuições do Auxiliar de Educação Inclusiva”, “Um olhar sobre as patologias”, “Posicionamento da criança na escola”, “Como auxiliar o estudante nas aulas de Educação Física”, “Como estimular o cérebro”, “Alimentação saudável em situações especiais”, “Uso da Tecnologia Assistiva”, “Epilepsia”, “Primeiros socorros” (convulsão, engasgo, gastrostomia e higiene), “Cuidados com o auxiliar”, entre outros.

O curso, com encerramento na próxima sexta-feira (14), aborda principalmente temas ligados ao dia a dia dos alunos com vários tipos de deficiência física. Já no sábado (15), no Espaço Cultural da Urca, uma nova formação vai abordar especificamente o Transtorno do Espectro Autista, desta vez em parceria com o MultiTEA da Unimed.

Os Auxiliares de Educação Inclusiva (AEIs) são responsáveis pelo cuidado individualizado aos alunos deficientes que frequentam as escolas regulares e Centros de Educação Infantil prestando apoio às atividades de higiene, alimentação e locomoção para facilitar a acessibilidade dos estudantes.