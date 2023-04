Acidente na Rodovia MGC 491 em Paraguaçu/MG deixa uma pessoa ferida

Paraguaçu, MG – No final da tarde de ontem (12), um acidente de trânsito ocorreu na Rodovia MGC 491, em Paraguaçu/MG, e mobilizou a Polícia Militar Rodoviária para atender à ocorrência.

Segundo informações fornecidas por T.T.P, de 21 anos, condutor de um veículo Toyota Corolla, cor prata, placa HFE9I63, ele teria tentado realizar uma manobra de ultrapassagem sobre um veículo que seguia à sua frente, mas não percebeu a presença de outro automóvel e, ao tentar evitar uma colisão, perdeu o controle da direção do veículo, subiu em um barranco e tombou.

O acidente resultou em uma vítima leve, que foi socorrida por populares e encaminhada ao pronto-socorro do hospital Notre Dame. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade da vítima.

A equipe que atendeu a ocorrência era composta pelo Sgt Santos e pelo Sd Reis, ambos da Polícia Militar Rodoviária. O veículo envolvido no acidente foi registrado pela VP PRv 31.848.