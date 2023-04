Banda Casa Nova fará show especial em homenagem a grandes nomes do rock

Poços de Caldas, MG – A Banda Casa Nova retorna ao New York Pub para agitar o público no feriado do dia 21 de abril. Composta por Pedro Migoti nos vocais, Renan Evaristo no baixo, Carlos Alberto na bateria, Douglas Augusto e Victor Freitas nas guitarras, a banda promete uma noite inesquecível com um show especial em homenagem a grandes nomes da música nacional como Lagum, NX Zero, Charlie Brown Jr e CPM 22.

Segundo Pedro Migoti, a banda está muito animada para voltar ao palco do New York Pub e homenagear essas bandas que são referências para eles. O show promete um repertório variado, com músicas que marcaram gerações e não deixarão ninguém parado.

Não perca a oportunidade de conferir a segunda apresentação da banda Casa Nova no New York Pub. O evento acontecerá a partir das 22h e os ingressos podem ser adquiridos através do link nas redes sociais da banda ou na portaria do evento (consulte condições e disponibilidade).

Serviço:

Banda: Casa Nova – Especial Lagum (+CPM22 +NX Zero + Charlie Brown Jr)

Data: 21/04/2023

Abertura da casa: 22:00

Local: New York Pub – Rua Rio de Janeiro, 243, Centro, Poços de Caldas – MG

Ingressos: Link nas redes sociais da banda ou na portaria do evento (consulte condições e disponibilidade)

Instagram: www.instagram.com/casanova.oficial_