Encontros com a Música recebe pianista Sylvia Maltese neste sábado

Poços de Caldas, MG – Neste sábado, 15 de abril, às 20 horas, no Espaço Cultural da Urca, o Encontros com a Música abrirá a temporada 2023 com recital da pianista Sylvia Maltese, que se apresentará com obras de Visconde de Taunay. A apresentação será aberta e gratuita, sujeita à lotação do local.

A paulistana Sylvia Maltese tem o reconhecimento do público e da crítica especializada, já tendo recebido vários prêmios, como o APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte). A carreira da pianista alterna apresentações como solista, recitalista e camerista, com destaque para os duos de piano, já tendo atuado em concertos, congressos e festivais em importantes centros de cultura do Brasil e do exterior. Além de professora e pesquisadora, Sylvia é membro titular da Academia Nacional de Música e membro da Academia Brasil-Europa.

O programa do recital – que já foi apresentado na Academia Brasileira de Letras – é resultado de pesquisa realizada pela pianista, entre 1980 e 1990, e inclui músicas como ‘Immer!immer! – Sempre!sempre!’ (Valsa Chopiniana No. 1) Op. 3, ‘Sehnsucht – Désir de Voir-Desejo de Ver’ (Valsa Chopiniana No. 3) Op. 5 e ‘Révasserie – Devaneio’ Estudo de Salão op. 35. Um conjunto de vinte e cinco obras foi gravado pela musicista nos CDs Música Brasileira do Império – Visconde de Taunay – Composições para Piano I e II, lançados em 2008 e 2022, respectivamente.

VISCONDE

DE TAUNAY

Descendente de ilustre família francesa radicada no Brasil, Alfredo D’Escragnolle Taunay, conhecido como Visconde de Taunay (1843-1899), foi engenheiro militar, professor, político, historiador, romancista, teatrólogo, biógrafo, etnólogo, memorialista e uma das maiores personalidades do Império. Homem de grande cultura, é Patrono da cadeira 17 da Academia Brasileira de Música e Fundador da cadeira 13 da Academia Brasileira de Letras.

Na área musical, destacou-se pelo estudo e divulgação dos trabalhos de Padre José Maurício Nunes Garcia e Antonio Carlos Gomes. Visconde de Taunay ainda deixou dezenas de composições, com destaque para músicas para piano, assinadas tanto nos manuscritos quanto nas obras impressas sob o pseudônimo de Flavio Elysio.

