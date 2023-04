Equipe de judô de Poços se destaca em Campeonato Regional Mogiana

Poços de Caldas, MG – No dia primeiro de abril, a cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo, foi palco do Campeonato Regional Mogiana e Festival Escolar de judô. Dentre os atletas participantes, a equipe Projeto Judô Móvel Nova Era de Poços de Caldas, comandada pelo sensei Elton Fiebig, teve um excelente desempenho, conquistando diversas medalhas.

Ao todo, sete atletas representaram a cidade mineira no evento. André Yuri Piva Santos conquistou a medalha de bronze na categoria +100 kg, mesmo sem lutar por estar em atendimento a uma atleta lesionada. Já Savanna Campos foi a grande campeã na categoria -52 kg Sênior, enquanto Thais Domingos também sagrou-se campeã na categoria -70 kg, mas acabou se lesionando durante uma luta amistosa, causando preocupação aos pais e responsáveis pela equipe presente no evento.

Yuri Batista ficou em 5º lugar na disputa pelo bronze na categoria Sub-15 -36 kg, enquanto Gabriel Garcia conquistou a medalha de prata na categoria Sub-13 -44 kg. Jeferson Silva e Bernardo Nunes foram campeões no Festival Escolar.

Os pais dos atletas apoiaram seus filhos e se deslocaram até a cidade em seus veículos pessoais para acompanhar a competição. Com os resultados obtidos, os atletas de Poços de Caldas estão classificados para a fase Inter regional do Campeonato Paulista em suas respectivas categorias.

Antes da competição, porém, participarão de um festival em homenagem ao dia das mães no dia 13/05. No dia 20/05, voltam aos torneios oficiais no Open Ajinomoto, na cidade de Aguaí. Até lá, seguirão focados na preparação do evento, onde a equipe de Poços de Caldas participará com um grande número de atletas.