Espaço Cultural Ziriguidum lança cursos de danças urbanas com Xuão

Poços de Caldas, MG – Se você está procurando uma maneira de movimentar seu corpo de forma livre e descobrir mais sobre as danças urbanas, a aula de práticas corporais com Xuão no Arte Ziriguidum pode ser exatamente o que você está procurando.

A cada semana, você terá a oportunidade de explorar movimentos alternativos e sequências coreográficas que irão ampliar suas possibilidades de movimento. Durante as aulas, Xuão vai cobrir as bases das danças urbanas, com ênfase nas danças de origem africana, Hip Hop, House Dance e uma pitada de Jazz/Comtemporâneo.

Ao se inscrever, você terá a chance de descobrir novas maneiras de mover seu corpo e se conectar com sua própria expressão artística. Tudo isso enquanto aprende a base de algumas das danças mais populares das ruas.

As aulas acontecem todas as sextas-feiras, das 18h30 às 20h, a partir do dia 14 de abril. As mensalidades custam R$ 150 e as aulas avulsas R$ 50. As aulas serão realizadas no Arte Ziriguidum, localizado na Rua Ouro Preto, 102.

Para mais informações ou para se inscrever, entre em contato pelo número 35 99194 3534.