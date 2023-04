Homem provoca incêndio na própria casa no bairro Jardim Kennedy

Poços de Caldas, MG – Na noite desta quarta-feira, (12), por volta das 22h, o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para combater um incêndio em uma residência na Rua Biotita A, no bairro Jardim Kennedy, em Poços de Caldas/MG.

De acordo com a solicitação telefônica, um senhor teria provocado o incêndio em sua própria residência e possivelmente estaria ainda dentro do imóvel. Prontamente, os bombeiros foram ao local e encontraram a Guarda Municipal já presente.

Ao chegarem na residência, os bombeiros constataram que o fogo havia se alastrado em um cômodo da casa, especificamente na sala, queimando móveis antigos e peças de tecido, além da estrutura de madeira do telhado. Felizmente, não havia vítimas no local.

Porém, a edificação apresentava sinais estruturais que indicavam um risco iminente de colapso, o que levou o Corpo de Bombeiros a isolar a área para garantir a segurança dos moradores da região.

A Defesa Civil foi acionada para notificar o proprietário da residência sobre a interdição do imóvel, já que este apresentava risco para a vida. A Polícia Militar também esteve presente no local e permaneceu na cena após a saída da guarnição de bombeiros.

Ainda não se sabe o que teria levado o senhor a provocar o incêndio em sua própria casa. As autoridades estão investigando o caso e não divulgaram maiores informações sobre o incidente.