Lios Clube Alumínio doa 2 mil litros de leite para Santa Casa usar no café Cacon

Poços de Caldas, MG – No dia 1º de abril, o Lions Clube Aluminio de Poços de Caldas realizou uma campanha solidária para ajudar a Santa Casa da cidade. A iniciativa resultou na doação de 2 mil litros de leite, que serão utilizados no fornecimento do café servido aos pacientes que utilizam o setor de hemodiálise do hospital.

A ação beneficia cerca de 200 pessoas por dia entre pacientes e acompanhantes que freqüentam a instituição. Essa doação de leite ajuda a suprir a necessidade do hospital e permite que os pacientes recebam uma alimentação adequada enquanto passam pelo tratamento de saúde.

Essa ação solidária do Lions Clube Aluminio de Poços de Caldas mostra o compromisso da organização com a comunidade local e com o bem-estar daqueles que precisam de cuidados médicos. A doação de leite é uma forma de ajudar e contribuir para que a Santa Casa possa oferecer um serviço de qualidade a seus pacientes e acompanhantes.

Foto: Rafael Santos