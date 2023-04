Polícia Rodoviária Federal apreende travesseiro recheado com droga

Pouso Alegre, MG – Nesta quarta-feira (12), por volta das 18h, no km 871 da BR 381 (Rodovia Fernão Dias), no município de Pouso Alegre/MG, foi abordado um ônibus que transportava passageiros de São Paulo/SP para Januária/MG.

Em vistoria ao veículo, com auxílio de cães farejadores, foi encontrado um travesseiro contendo cerca de 1 kg de skunk (super maconha) em seu interior, pertencente a uma passageira de 26 anos, que ainda afirmou que pagou 10 mil reais na droga e que seria para consumo próprio.