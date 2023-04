PUC Minas Poços oferece cursos gratuitos sobre tecnologia

Poços de Caldas, MG – A PUC Minas Poços de Caldas, por meio do projeto de extensão Alc@nce-TI, está ofertando diversos cursos e palestras relacionados à área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). As inscrições são gratuitas e abertas a toda a população. As atividades se iniciarão na próxima terça-feira, 18 de abril, com opções nos formatos presencial e remoto (online ao vivo).

Três trilhas estão disponíveis, todas compostas por cursos e palestras: a de informática básica e pacote Office 365, com turmas nos turnos da tarde e da noite; a de noções sobre suporte de TI, com uma turma no período da tarde; e a de desenvolvimento web e testes de software, com uma turma também no período da tarde. Os dias em que serão realizadas as atividades variam conforme a turma.

As inscrições se encerram neste sábado, dia 15, e podem ser feitas no site: https://orbe.me/Alcance-TI. Além das trilhas do Alc@nce-TI, a Extensão Universitária do Campus oferece à população, neste momento, diversas opções de oficinas que abrangem diferentes áreas do conhecimento. A participação é gratuita, mediante inscrição prévia no endereço eletrônico pucpcaldas.br/oficinas, onde estão disponíveis mais informações.