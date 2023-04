29º Batalhão de Polícia Militar celebra 27 anos de fundação em solenidade

Poços de Caldas, MG – Nesta quinta-feira, 13, o 29º Batalhão de Polícia Militar de Minas Gerais celebrou seus 27 anos de fundação em uma solenidade realizada no Palace Casino, em Poços de Caldas. O evento contou com a presença de autoridades e homenageados, além de personalidades e empresas que colaboram com o trabalho da PM.

Durante a cerimônia, colaboradores da Polícia Militar foram agraciados com certificados de colaborador benemérito e amigos do batalhão. Além disso, os militares que integram a área do 29º BPM receberam certificados e troféus de destaque profissional pelos bons serviços prestados junto às comunidades que congregam a unidade.

O 29º Batalhão é responsável pelo policiamento de 11 municípios da região, com uma área de 6.341 km² e população estimada em 347 mil habitantes. A saída de companhia independente a batalhão foi concretizada em 1996, com o objetivo de garantir maior suporte na prevenção e repressão denominado aos delitos, com mais recursos materiais e humanos. A iniciativa também buscou fornecer maior representatividade institucional junto aos municípios sob a responsabilidade do 29º BPM.