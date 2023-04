Alex Joaquim no Vulcão

Respeito

O Poços de Caldas FC apresentou Alex Joaquim como vice-presidente do clube. Com longa história na Caldense, Joaquim disse que respeita muito a Veterana, mas é profissional e vai fazer de tudo para o Poços de Caldas entrar em outro patamar.

**

Sonho

Alex disse que o sonho é colocar o Vulcão na primeira divisão de Minas e queria muito que a Caldense também subisse, assim Poços de Caldas teria dois times na elite.

**

Pugliese

A parceria Alex e Tarcísio Pulgliese chega forte e é uma das grandes notícias para o futebol de Poços de Caldas. Os dois conhecem muito de futebol e devem contribuir para o sucesso do projeto que se inicia agora.

**

Fábio Paulista

Com a saída da vice-presidencia do Poços de Caldas FC, Fábio Paulista agora está com tempo integral para se dedicar a função que ocupa na Secretaria Municipal de Esportes.

**

Escola

A Escola do Legislativo planeja ações para os próximos meses e as expectativas são grandes ecom muitas atividades em vista.

**

Homenagem

Hoje a noite será de gala para esportistas de Poços de Caldas. Eles vão receber na Câmara Municipal o Diploma Lázaro Walter Alvisi. Adilson José Pereira – Ligeirinho ; André Luiz Carvalho de Oliveira ; Bruno Molina Lopes ; Bruno Santos Pereira ; Elaine Aparecida Ferreira ; Elias José de Carvalho; Erik Pereira da Silva; Flávio Henrique de Andrade; Jorge Alexsandro dos Santos; Luis Felipe Teixeira Pamplona Quinteiro; Marcelo Donizetti Cândido e Renata Dina de Souza são os agraciados.

**

Tio Júlio

E o vice-prefeito Tio Júlio segue impulsionando suas redes sociais. A cada dia seus posts mostram mais detalhes de suas atividades. E olha que não são poucas.